TBMM'de Viski Tartışması: Türkiye'de Viski Tüketimi 2024'te 28 Milyon Litreye Çıktı!
TBMM'de Viski Tartışması: Türkiye'de Viski Tüketimi 2024'te 28 Milyon Litreye Çıktı!
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda alkollü içkilere uygulanan vergi farklarına dikkat çekti. Gürer yerli rakı ve biradan %50 vergi alınırken, ithal viskiden ise %1 vergi alındığını belirtti. Ayrıca çiftçilerin mazotundan %20 vergi alındığını vurgulayan Gürer, bu vergi farklarını sorguladı. İngiliz viskisi tüketiminin 2005’ten 2023’e büyük bir artış gösterdiğini ifade etti. Gürer Hazine ve Maliye Bakanı’na neden çiftçilerin mazotundan %20, ithal viskiden ise %1 vergi alındığını sordu.
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada alkollü içkilere uygulanan farklı vergi oranlarına dikkat çekti. Gürer yerli rakı ve biraya %50 vergi konulurken, ithal viskiye sadece %1 vergi alındığını söyledi.
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Ayrıca çiftçilerin mazotuna %20 vergi konulmasının adaletsizliğini vurguladı. Gürer, “Neden çiftçilerin mazotundan %20, İngiliz viskisinden %1 vergi alıyorsunuz?” diyerek Hazine ve Maliye Bakanı’na bu durumu sordu.
2005’te 776 bin litre olan İngiliz viskisi tüketiminin 2023’te 28 milyon litreye çıktığını belirtti. İngiliz viskisi tüketiminin büyük bir artış gösterdiğini belirten Gürer, AKP iktidarının alkollü içkilerdeki vergi politikalarını eleştirdi.
Gürer, Türkiye’nin Çin ve Hindistan’ın ardından viski pazarı en hızlı büyüyen 3. ülke konumuna geldiğini söyledi. Bu çelişkili vergi oranlarının açıklanmasını beklediğini belirtti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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