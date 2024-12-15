Arif Güran'ın Jandarmadaki İlk İfadesi Ortaya Çıktı: Kardeşlerine Güvenmemiş!
Arif Güran'ın Jandarmadaki İlk İfadesi Ortaya Çıktı: Kardeşlerine Güvenmemiş!
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolup ölü bulunmasının ardından baba Arif Güran’ın jandarmaya verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Sık sık kardeşlerine güvendiğini söyleyen Güran'ın ilk ifadesinde onları suçladığı ve çelişkili ifadeleri dikkat çekti. İfadesinde kardeşi Barış Güran’ın arama sırasında kendilerini oyaladığını öne süren Güran'ın üvey annesi Süleyha Özkan ve yeğeni Hüseyin Güran’ı da hedef alan ifadeleri tutanaklara yansıdı.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili baba Arif Güran’ın ilk ifadeleri ortaya çıktı.
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Olay günü jandarmaya konuşan Güran çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekti. Kardeşlerini savunurken bazı detaylarda onları suçlaması kafaları karıştırdı.
“Kendimden şüphelenirim ama kardeşlerimden şüphelenmem.” diyen baba kızının kaybolduğu gün üvey annesi ve yeğeninin hareketlerinden şüphelendiğini belirtti.
Gazeteci Ferit Demir’in haberine göre Arif Güran’ın jandarmaya verdiği ilk ifadede üvey annesi Süleyha Özkan’ın davranışlarını “fazla rahat” bulduğu öğrenildi. Baba olayın ardından evde yapılan gözlemlerinde Özkan’ın kız kayıp olmasına rağmen evin önünü yıkayıp saman torbalarını taşıdığına dikkat çekti.
Ayrıca Özkan’ın “saflığa vurarak” konuştuğunu ve olay saatinde okul yolunun boş olduğunu iddia ettiğini söyledi. Güran’ın tutanağa yansıyan diğer ifadelerinde kardeşi Barış Güran’ın arama çalışmaları sırasında köyün alakasız noktalarına yönlendirmeler yaptığını ve anlamsız konuşmalarıyla dikkat çektiğini belirttiği öğrenildi.
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Bunun yanı sıra yeğeni Hüseyin Güran’ın Narin’in kaybolduğu gün Mardin/Derik ilçesine gidiş ve dönüş hareketlerini şüpheli bulduğunu dile getiren baba Hüseyin’in nasıl ve kimle hareket ettiğini bilmediğini ifade etti.
Arif Güran “Ben artık kimseye güvenmiyorum, şüphelendiğim herkesi söyleyeceğim.” diyerek yeğeni Uğur Güran’ın ifadesinin de alınmasını istediğini ekledi. İlk ifadelerde dikkat çeken bu çelişkiler Narin Güran cinayetiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanıkların davası 26 Aralık’ta devam edecek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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