Taksim'de Suçüstü Yakalanan 10 Yaşındaki Hırsızın 361 Suç Kaydı Olduğu Ortaya Çıktı!
Taksim'de Suçüstü Yakalanan 10 Yaşındaki Hırsızın 361 Suç Kaydı Olduğu Ortaya Çıktı!
Taksim İstiklal Caddesi’nde 10 yaşında bir çocuk turist bir kadının cebinden telefon çaldı. Olayı fark eden Güven Timleri telefonu alıp sahibine teslim etti. Araştırmalarda çocuğun 361 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 10 yaşındaki çocuk sevk edildiği makamlarca serbest bırakıldı. Çocuğun bu kadar genç yaşta nasıl bu kadar suç kaydı biriktirdiği tartışma konusu oldu.
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Taksim İstiklal Caddesi’nde gece saatlerinde yaşanan olayda, 10 yaşındaki bir çocuk turist bir kadının cebinden telefon çalarken suçüstü yakalandı.
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Olay yerinde bulunan Güven Timleri çocuğun elinden telefonu alarak sahibine teslim etti.
Polis tarafından yapılan araştırmada çocuğun 361 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bu kadar genç yaşta işlenen suç sayısı şaşkınlık yaratırken, çocuğun sevk edildiği makamlar tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.
İşte saniye saniye o hırsızlık anları👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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