Mamak'taki Barınakta Hayvanların Açlıktan Birbirlerini Parçaladığı İddiası İnfiale Yol Açtı
Mamak'taki Barınakta Hayvanların Açlıktan Birbirlerini Parçaladığı İddiası İnfiale Yol Açtı
Mamak'taki Kutludüğün Hayvan Barınağı’nda köpeklerin açlıktan birbirlerini parçaladığı iddiaları büyük tepki çekti. Hayvanseverler barınak önünde toplanırken yetkililer hakkında da inceleme başlatıldı. Mamak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ''Çadırda müşahade altında tutulan bir köpek gerekli tedavileri yapılmasına rağmen öldü, aynı çadırda olan diğer köpek ölen köpeği parçaladı.'' denildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunana Kutludüğün Hayvan Barınağı’nda hayvan barınağında hayvanların açlığa terk edildiği ve bu yüzden birbirlerini parçaladığı iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan iddiaların ardından hayvanseverler barınağa akın etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnfial yaratan olayın ardından Ankara Valiliği ve Mamak Belediyesi harekete geçti. Olay yerine ayrıca jandarma ve HAYDİ ekipleri de geldi.
Ekipler güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altına almaya çalıştı. Mamak Belediye Başkanı Gündüz yaptığı açıklamada, ''"Bu görüntüler bir hayvansever olarak beni derinden yaraladı. Görevini ihmal eden, art niyetli hareket eden çalışanlar hakkında gereğini yapacağız. Bu sorumsuzluk affedilemez!" ifadelerini kullandı.
Ankara Valiliği de olayla ilişkin kapsamlı soruşturma başlattığını duyurdu. Belediyeye ait parçalanmış köpek cesetlerinin bulunduğu videolar üzerine açıklama yapan Mamak Belediyesi, ''"Dört gün önce sokakta hasta vaziyette bulunarak tedavi edilmek üzere Barınağımıza getirilen ve çadırda müşahade altında tutulan bir köpek gerekli tedavileri yapılmasına rağmen ölmüştür. Aynı çadırda müşahade altında olan diğer köpek, ölen köpeği parçalamıştır" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın