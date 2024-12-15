Kişilik Testi: Zeytinyağlı Sarma mı Etli Sarma mı?
Kişilik Testi: Zeytinyağlı Sarma mı Etli Sarma mı?
Seni tanımak için birçok yöntemimiz var. En sevdiğin şeylerden sevmediğin şeylere kadar birçok seçenek seni tanımamız için bize yeterli. Belki bir sarma bile seni bize yeterince şeffaflaştırabilir.
Kişilik testi: Zeytinyağlı sarma mı etli sarma mı?
Haydiiii!
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Sen hangisini tercih edersin?
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Sen sade, doğal ve köklere bağlı bir insansın; her şeyin yüzeyine bakmak yerine, derinlemesine düşünmeyi tercih ediyorsun.
Güçlü ve kararlı bir kişilik sergiliyorsun, ama bu kararlılığın yalnızca dışa yansıyan bir güç değil, aynı zamanda içsel bir denge ve derin düşünceyi de beraberinde getiriyor.
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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Etli seviyorum, zeytinyağlı yaprak değilde lahana seviyorum bir değişiyim biliyorum 😁
Zeytinyağlı 😍😍
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