Burcuna Göre Sen Hangi Yıllarda Yaşamalıydın?
Burcuna Göre Sen Hangi Yıllarda Yaşamalıydın?
Eğer zaman makineniz olsaydı hangi döneme gitmek isterdiniz? İşte bu sorunun cevabı için size bir test hazırladık. Belki de ruhunuz 60'ların hür ve özgür ruhunu taşıyordur ya da belki de 90'ların asi ve çılgın enerjisi sizinle daha çok özdeşleşiyordur.
Hangi yıllarda yaşamalıydın?
Haydi teste!
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Burcunu seçer misin?
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Sen 1930'lu yıllarda yaşamalıydın!
Sen 1940'lu yıllarda yaşamalıydın!
Sen 1950'lu yıllarda yaşamalıydın!
Sen 1960'lı yıllarda yaşamalıydın!
Sen 1970'li yıllarda yaşamalıydın!
Sen 1980'li yıllarda yaşamalıydın!
Sen 1990'lı yıllarda yaşamalıydın!
Sen 2000'li yıllarda yaşamalıydın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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