Burcuna Göre Sen Hangi Yıllarda Yaşamalıydın?

Sen 2000'li yıllarda yaşamalıydın! Çünkü sizin enerjiniz, sizin tarzınız, sizin bakış açınız tam da 2000'li yılları anımsatıyor. Sizinle sohbet ederken adeta o yıllara geri döndüğümü hissediyorum. Sanki bir anda Britney Spears'ın 'Oops!... I Did It Again' şarkısı çalmaya başlıyor kulaklarımda, Matrix filminin ilk sahnesi gözlerimin önüne geliyor. Sizinle geçirdiğim her an, 2000'li yılların o eşsiz atmosferini bana yeniden yaşatıyor. Sanki bir anda bir internet kafede oturmuş, dial-up internet bağlantısıyla MSN Messenger'da sohbet ediyormuşum gibi hissediyorum.