Bir Kıta Seç, Senin Karakterini Anlatalım!

Sen, dünyadan biraz uzaklaşmayı, sakinliği ve dinginliği seven bir insansın. İçsel huzur senin için her şeyden önce gelir ve başkalarından çok, kendi iç dünyanda mutlusundur. Zorluklar ve yalnızlık seni korkutmaz; aksine, bunlar seni daha güçlü kılar. Başkalarıyla ilişkilerinde oldukça derin ve anlamlı bağlar kurarsın. İnsanlar seni genellikle sessiz, ama derin düşünceli biri olarak tanır. Dışarıdaki gürültüden kaçmak ve kendi iç yolculuğunu yapmak senin için çok daha tatmin edicidir. Çevrende pek fazla kalabalık istemezsin, ama seni tanıyanlar seni çok iyi anlar ve sana güvenir. Bazen dışarıdan soğuk görünsen de, içindeki sıcaklık başkalarına yardım etme arzusundan gelir.