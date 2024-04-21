Azerbaycanlı İş İnsanının Kurtlar Vadisi Oyuncusuna Hediye Ettiği Son Model Spor Araba Sizi Bile Mahcup Edecek

Necati Şaşmaz, Kenan Çıban, Erhan Ufak, Gürkan Uygun gibi karakteriyle özdeşleşmiş başrol oyuncuları bir yana dursun, dizideki pek çok karakter da yıllarca bu şekilde anılmaya devam etti. Zaza Dayı, İskender Büyük, Muro bu isimlerden birkaçı.