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Azerbaycanlı İş İnsanının Kurtlar Vadisi Oyuncusuna Hediye Ettiği Son Model Spor Araba Sizi Bile Mahcup Edecek

Azerbaycanlı İş İnsanının Kurtlar Vadisi Oyuncusuna Hediye Ettiği Son Model Spor Araba Sizi Bile Mahcup Edecek

GNS
GNS - Onedio Editörü
21.04.2024 - 16:48

Azerbaycanlı iş insanı Hacı Nuran, bir döneme damgasını vuran ve kasıp kavuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisi oyuncularından Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na verdiği hediyeyle ağızları açık bıraktı. Hediyesi için 'küçük' diyen Nuran, Kalaycıoğlu'na son model bir spor araba hediye etti...

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Kurtlar Vadisi'nin devamı niteliğinde çekilen ve 300 bölüm boyunca ekranlardaki yerini alan Kurtlar Vadisi Pusu, pek çok oyuncuyu dizideki rolleriyle hafızalarımıza kazıdı bildiğiniz gibi.

Kurtlar Vadisi'nin devamı niteliğinde çekilen ve 300 bölüm boyunca ekranlardaki yerini alan Kurtlar Vadisi Pusu, pek çok oyuncuyu dizideki rolleriyle hafızalarımıza kazıdı bildiğiniz gibi.

Necati Şaşmaz, Kenan Çıban, Erhan Ufak, Gürkan Uygun gibi karakteriyle özdeşleşmiş başrol oyuncuları bir yana dursun, dizideki pek çok karakter da yıllarca bu şekilde anılmaya devam etti. Zaza Dayı, İskender Büyük, Muro bu isimlerden birkaçı.

Tıpkı diğerleri gibi usta oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun can verdiği Zülfikar Ağa da diziye damgasını vuran isimler arasındaydı.

Tıpkı diğerleri gibi usta oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun can verdiği Zülfikar Ağa da diziye damgasını vuran isimler arasındaydı.

Yıllar boyunca sayısız dizi ve filmde rol alan Kalaycıoğlu, akıllara kazınan pek çok rolüyle dikkat çekti. Son dönemde Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Mezarcı İlyas ve son dizisi Benim Güzel Ailem'deki Mahmut da bunlar arasındaki yerini aldı.

Oldukça popüler olan ünlü oyuncu, bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Oldukça popüler olan ünlü oyuncu, bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Azerbaycanlı iş insanı Hacı Nuran'la bir araya gelen Halil İbrahim Kalaycığlu'nun pozları sosyal medyada dikkat çekti.

Hayat verdiği Zülfikar Ağa rolünden dolayı Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na hayran olduğunu söyleyen Hacı Nuyran, ünlü isimle İran'da bir araya geldi.

Hayat verdiği Zülfikar Ağa rolünden dolayı Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na hayran olduğunu söyleyen Hacı Nuyran, ünlü isimle İran'da bir araya geldi.

Tabii konu yalnızca bu buluşma değil. Buluşma sırasında Hacı Nuran'ın Kalaycıoğlu'na yaptığı jest...

Hacı Nuran, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na son model bir Bugatti hediye etti... Üstelik bu hediyesi için "küçük" demeyi de ihmal etmedi.

Hacı Nuran, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na son model bir Bugatti hediye etti... Üstelik bu hediyesi için "küçük" demeyi de ihmal etmedi.

'Bu benim küçük hediyem.'

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Kalaycıoğlu ise aldığı hediye karşısında "Bunun bana ikincisini hediye et, ikincisi siyah olsun" diyerek espri yaptı.

Kalaycıoğlu ise aldığı hediye karşısında "Bunun bana ikincisini hediye et, ikincisi siyah olsun" diyerek espri yaptı.

'Bu hediye ile beni mahcup etti. Sağ ol var ol.'

Bu küçük hediye Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nu mahcup, bizi ise dumur etti...

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Cehape Zihniyeti

Ben utandım ikisi adına.

ömer

Bunun bana ikincisini hediye et ikincisi siyah olsun demek🤦🏻‍♂️😳 yezidlik yapma ağa yakışıyor mu