Azerbaycanlı İş İnsanının Kurtlar Vadisi Oyuncusuna Hediye Ettiği Son Model Spor Araba Sizi Bile Mahcup Edecek
Azerbaycanlı İş İnsanının Kurtlar Vadisi Oyuncusuna Hediye Ettiği Son Model Spor Araba Sizi Bile Mahcup Edecek
Azerbaycanlı iş insanı Hacı Nuran, bir döneme damgasını vuran ve kasıp kavuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisi oyuncularından Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na verdiği hediyeyle ağızları açık bıraktı. Hediyesi için 'küçük' diyen Nuran, Kalaycıoğlu'na son model bir spor araba hediye etti...
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Kurtlar Vadisi'nin devamı niteliğinde çekilen ve 300 bölüm boyunca ekranlardaki yerini alan Kurtlar Vadisi Pusu, pek çok oyuncuyu dizideki rolleriyle hafızalarımıza kazıdı bildiğiniz gibi.
Tıpkı diğerleri gibi usta oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun can verdiği Zülfikar Ağa da diziye damgasını vuran isimler arasındaydı.
Oldukça popüler olan ünlü oyuncu, bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Hayat verdiği Zülfikar Ağa rolünden dolayı Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na hayran olduğunu söyleyen Hacı Nuyran, ünlü isimle İran'da bir araya geldi.
Hacı Nuran, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na son model bir Bugatti hediye etti... Üstelik bu hediyesi için "küçük" demeyi de ihmal etmedi.
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Kalaycıoğlu ise aldığı hediye karşısında "Bunun bana ikincisini hediye et, ikincisi siyah olsun" diyerek espri yaptı.
Bu küçük hediye Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nu mahcup, bizi ise dumur etti...
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Ben utandım ikisi adına.
Bunun bana ikincisini hediye et ikincisi siyah olsun demek🤦🏻♂️😳 yezidlik yapma ağa yakışıyor mu