"Günahkar Alçaklar": Babalık Davası Düşen Uğur Dündar Linç Edildiğini Açıklayarak Çok Sert Çıktı!
"Günahkar Alçaklar": Babalık Davası Düşen Uğur Dündar Linç Edildiğini Açıklayarak Çok Sert Çıktı!
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun Müge Anlı'ya çıkmasından sonra birçok yeni gelişme yaşandı. Babalık iddiasıyla ortaya atılan farklı tanınmış isimlerden biri de gazeteci Uğur Dündar oldu. Dilara Gülatan'ın babalık davası açıp kaybetmesinden sonra duayen gazeteci epey eleştirildi. Kendisine tepki gösterenler karşısında sessiz kalmayan Uğur Dündar sert çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Usta oyuncu Metin Akpınar'ın bundan birkaç ay önce evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızlarının dünyaya geldiğini öğrenmiştik.
Akpınar'a açtığı babalık davasınında her şeyi kanıtlayan Duygu Nebioğlu bu sefer de en son 2010'da görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'nın programına çıktı.
Duygu Nebioğlu, ablaları ve canlı yayına bağlanan kişilerin ifadeleriyle konu bambaşka noktalara ve kişilere uzandı.
Nebioğlu, ablası Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olduğu iddialarından bahsedince ortalık daha bir karıştı:
Müge Anlı, Sabah gazetesi röportajında “Ablamın babası da ünlü bir gazeteci” diyerek okları Uğur Dündar'a çeviren Nebioğlu konusunu işlerken "Uğur abi benimle konuşurken kızımsa sahip çıkarım, diye konuştu. Ama DNA sonucuna göre öyle çıkmıyor" ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Suphiye Orancı'nın kızlarından Dilara Gülatan'ın Uğur Dündar'a babalık davası açtığı haberleri de paylaşıldı. Ünlü gazeteci ise DNA testi sonucunu açıklayarak babalık iddialarını kesin dille reddetti.
Dündar "Suphiye Orancı'nın dudak uçuklatan gayri ahlaki geçmişini yakından bildiğini öne süren kişilerle konuştum... Ne talihsiz çocuklarmış" diyerek kamuoyuna açıklama yaptı.
Uğur Dündar, her ne kadar açıklama yapsa da bazı medya kuruluşları ve kişiler tarafından eleştirilmekten kurtulamadı.
Dündar, Twitter (X) hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:
Gazeteci Uğur Dündar'ın "İftiralarınızda boğulun günahkâr alçaklar..." diyerek yaptığı paylaşımı da buraya bırakıyoruz!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Bugüne kadar ortada olmayan bir anneyi koruyup iddia edilen babalara bok atmakta ayrı bir kafa. Bu Hırsın sonu iyi değil..
Aminn
Bu konu sıktı artık baş rol oyuncusu çıksın ortaya artık kim kimden şikayetçi olucaksa olsun. Kadın sürekli fabrika gibi çocuk doğurmuş çocuklara da güzel ma... Devamını Gör