"Günahkar Alçaklar": Babalık Davası Düşen Uğur Dündar Linç Edildiğini Açıklayarak Çok Sert Çıktı!

Anlı, Uğur Dündar'ın kendisine yaptığı 'Değerli Müge, bu kadını ilk kez görüyorum. Dava dilekçesine göre İzmir'de yaşamışız ama böyle bir şey yok. O yıllarda benim İzmir’le ilgim yok. Kaldı ki benim 7 ayda çıkan adli tıp DNA raporum çok ayrıntılı ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar net. Ayrıca, o dönem evliydi diyor. Ama ben o dönem evli bile değildim.' açıklamasını da canlı yayında okudu.