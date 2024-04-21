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"Günahkar Alçaklar": Babalık Davası Düşen Uğur Dündar Linç Edildiğini Açıklayarak Çok Sert Çıktı!

"Günahkar Alçaklar": Babalık Davası Düşen Uğur Dündar Linç Edildiğini Açıklayarak Çok Sert Çıktı!

Uğur Dündar
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
21.04.2024 - 14:32

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun Müge Anlı'ya çıkmasından sonra birçok yeni gelişme yaşandı. Babalık iddiasıyla ortaya atılan farklı tanınmış isimlerden biri de gazeteci Uğur Dündar oldu. Dilara Gülatan'ın babalık davası açıp kaybetmesinden sonra duayen gazeteci epey eleştirildi. Kendisine tepki gösterenler karşısında sessiz kalmayan Uğur Dündar sert çıktı!

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Usta oyuncu Metin Akpınar'ın bundan birkaç ay önce evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızlarının dünyaya geldiğini öğrenmiştik.

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın bundan birkaç ay önce evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızlarının dünyaya geldiğini öğrenmiştik.

Akpınar'a açtığı babalık davasınında her şeyi kanıtlayan Duygu Nebioğlu bu sefer de en son 2010'da görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'nın programına çıktı.

Akpınar'a açtığı babalık davasınında her şeyi kanıtlayan Duygu Nebioğlu bu sefer de en son 2010'da görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'nın programına çıktı.

Duygu Nebioğlu, ablaları ve canlı yayına bağlanan kişilerin ifadeleriyle konu bambaşka noktalara ve kişilere uzandı.

Duygu Nebioğlu, ablaları ve canlı yayına bağlanan kişilerin ifadeleriyle konu bambaşka noktalara ve kişilere uzandı.

Nebioğlu, ablası Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olduğu iddialarından bahsedince ortalık daha bir karıştı:

Nebioğlu, ablası Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olduğu iddialarından bahsedince ortalık daha bir karıştı:

Metin Akpınar'ın kızı konuyla ilgili “Annem bana ‘Ablanın babası Uğur Dündar’ demedi. Sadece ‘O dönem biz sevgiliydik’ dedi. Ben de ablamı Uğur Dündar’a benzettim. Olaylar böyle gelişti.” dedi.

Müge Anlı, Sabah gazetesi röportajında “Ablamın babası da ünlü bir gazeteci” diyerek okları Uğur Dündar'a çeviren Nebioğlu konusunu işlerken "Uğur abi benimle konuşurken kızımsa sahip çıkarım, diye konuştu. Ama DNA sonucuna göre öyle çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı, Sabah gazetesi röportajında “Ablamın babası da ünlü bir gazeteci” diyerek okları Uğur Dündar'a çeviren Nebioğlu konusunu işlerken "Uğur abi benimle konuşurken kızımsa sahip çıkarım, diye konuştu. Ama DNA sonucuna göre öyle çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

Anlı, Uğur Dündar'ın kendisine yaptığı 'Değerli Müge, bu kadını ilk kez görüyorum. Dava dilekçesine göre İzmir'de yaşamışız ama böyle bir şey yok. O yıllarda benim İzmir’le ilgim yok. Kaldı ki benim 7 ayda çıkan adli tıp DNA raporum çok ayrıntılı ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar net. Ayrıca, o dönem evliydi diyor. Ama ben o dönem evli bile değildim.' açıklamasını da canlı yayında okudu.

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Suphiye Orancı'nın kızlarından Dilara Gülatan'ın Uğur Dündar'a babalık davası açtığı haberleri de paylaşıldı. Ünlü gazeteci ise DNA testi sonucunu açıklayarak babalık iddialarını kesin dille reddetti.

Suphiye Orancı'nın kızlarından Dilara Gülatan'ın Uğur Dündar'a babalık davası açtığı haberleri de paylaşıldı. Ünlü gazeteci ise DNA testi sonucunu açıklayarak babalık iddialarını kesin dille reddetti.

Dündar "Suphiye Orancı'nın dudak uçuklatan gayri ahlaki geçmişini yakından bildiğini öne süren kişilerle konuştum... Ne talihsiz çocuklarmış" diyerek kamuoyuna açıklama yaptı.

Dündar "Suphiye Orancı'nın dudak uçuklatan gayri ahlaki geçmişini yakından bildiğini öne süren kişilerle konuştum... Ne talihsiz çocuklarmış" diyerek kamuoyuna açıklama yaptı.

Detayları da burada anlatmıştık:

Uğur Dündar, her ne kadar açıklama yapsa da bazı medya kuruluşları ve kişiler tarafından eleştirilmekten kurtulamadı.

Uğur Dündar, her ne kadar açıklama yapsa da bazı medya kuruluşları ve kişiler tarafından eleştirilmekten kurtulamadı.

Babalık iddialarının asılsız olduğunu yenileyen aynı zamanda da iktidara yakın medya tarafından linç edilip suçlandığını savunan Uğur Dündar bu sefer çok sert tepki gösterdi.

Dündar, Twitter (X) hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

Dündar, Twitter (X) hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

'Hayatınızda hiç tanımadığınız, elini dahi tutmadığınız bir kadın, bir yalan uyduruyor ve sizden çocuğu olduğu iftirasını atıyor. 

Ve kendinizi mahkemede buluyorsunuz. 

Mahkeme, sizi ve kızınız olduğunu iddia edilen kişiyi Adli Tıp Kurumu'na sevk ediyor. 

Tam teşekküllü bir devlet hastanesinde kan örneğiniz mahkemenin istediği şekilde alınıyor. 

Aylarca bekliyorsunuz. 

Sonuçta Adli Tıp Raporu sizi doğruluyor. 

Karşı tarafın biyolojik babalık iddiası reddediliyor. 

Olayın kapanması gerekirken, hiçbir günahınız olmadığı halde 'din iman' sözcüklerini dilinden düşürmeyen, gerçekte vicdanları kurumuş, müfteri iktidar medyası tarafından -sırf muhalif duruşunuz nedeniyle- günlerce linç ediliyorsunuz. 

Allah sizlere daha beter acılar yaşatsın. 

İftiralarınızda boğulun günahkâr alçaklar...'

Gazeteci Uğur Dündar'ın "İftiralarınızda boğulun günahkâr alçaklar..." diyerek yaptığı paylaşımı da buraya bırakıyoruz!

Gazeteci Uğur Dündar'ın "İftiralarınızda boğulun günahkâr alçaklar..." diyerek yaptığı paylaşımı da buraya bırakıyoruz!
twitter.com

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Nuray

Bugüne kadar ortada olmayan bir anneyi koruyup iddia edilen babalara bok atmakta ayrı bir kafa. Bu Hırsın sonu iyi değil..

mb

Aminn

uzaklardan

Bu konu sıktı artık baş rol oyuncusu çıksın ortaya artık kim kimden şikayetçi olucaksa olsun. Kadın sürekli fabrika gibi çocuk doğurmuş çocuklara da güzel ma... Devamını Gör