Uğur Dündar, Suphiye Orancı Olayına Dair Kamuoyu Açıklaması Yaptı
Uğur Dündar, Suphiye Orancı Olayına Dair Kamuoyu Açıklaması Yaptı
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun Müge Anlı'ya çıkmasının ardından anne Suphiye Orancı hakkında ortaya çıkan iddialar epey karmaşık olurken, Orancı'nın kızlarından birinin Uğur Dündar'dan olduğu iddiası gazeteciyi zan altında bırakmıştı. Konu hakkında daha da önce de açıklamalarda bulunan Dündar, kamuoyuna duyuru yaptı.
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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya çıkarak annesi Suphiye Orancı'yı aramaya başlamıştı ve olaylar bir anda Uğur Dündar'a kadar uzanmıştı.
Toplamda 4 kız kardeş olduklarını belirten Nebioğlu, ablası Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olduğunu fakat Dündar'ın yapılan DNA testi sonucunda oynama yaptığını iddia etmişti.
Her yeni bölümde anne Suphiye Orancı hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarken, gazeteci Uğur Dündar söz konusu iddialara karşısında bir kamuoyu açıklaması yaptı.
"Suphiye Orancı'nın dudak uçuklatan gayri ahlaki geçmişini yakından bildiğini öne süren kişilerle konuştum" ifadeleriyle açıklama yapan Dündar, araştırmacı gazetecilik yaparak elde ettiği belgeleri şu an için yayınlayamadığını belirtti.
İşte Uğur Dündar'ın o açıklamaları:
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Dündar, avukatı aracılığıyla da aşağıdaki kamuoyu açıklamasını paylaştı:
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