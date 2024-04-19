Uğur Dündar, Suphiye Orancı Olayına Dair Kamuoyu Açıklaması Yaptı

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun Müge Anlı'ya çıkmasının ardından anne Suphiye Orancı hakkında ortaya çıkan iddialar epey karmaşık olurken, Orancı'nın kızlarından birinin Uğur Dündar'dan olduğu iddiası gazeteciyi zan altında bırakmıştı. Konu hakkında daha da önce de açıklamalarda bulunan Dündar, kamuoyuna duyuru yaptı.