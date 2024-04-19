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Müge Anlı'da Suphiye Orancı'nın Futbolcularla Birlikte Olduğu İddiası Ortalığı Karıştırdı

Müge Anlı'da Suphiye Orancı'nın Futbolcularla Birlikte Olduğu İddiası Ortalığı Karıştırdı

Müge Anlı
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 11:56 Son Güncelleme: 19.04.2024 - 12:00

Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı Müge Anlı'nın programında aramaya devam ediyor. Programa katılan bir isim, Orancı hakkında tartışmalı ifadeler kullandı. Detaylar içerikte!

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Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'nın programında annesini aramaya devam ediyor. Babasının Metin Akpınar olduğu DNA testiyle kesinleşen Duygu Nebioğlu bu sefer annesi Suphiye Orancı'dan bilgi almaya çalışıyor.

Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'nın programında annesini aramaya devam ediyor. Babasının Metin Akpınar olduğu DNA testiyle kesinleşen Duygu Nebioğlu bu sefer annesi Suphiye Orancı'dan bilgi almaya çalışıyor.

Suphiye Orancı'yı gençliğinde tanıyan Zeynep Hanım bugün de programa katıldı. Suphiye Orancı'nın fotoğraflarını Müge Anlı'ya yollayan Zeynep Hanım yaptığı açıklamada,

Suphiye Orancı'yı gençliğinde tanıyan Zeynep Hanım bugün de programa katıldı. Suphiye Orancı'nın fotoğraflarını Müge Anlı'ya yollayan Zeynep Hanım yaptığı açıklamada,

'88 yılında Suphiye cezaevine girmiş o sırada 4 çocuğu vardı. Annesinden çok yakınan bir insandı. Bana çok yardımcı oldu. Bana ikizlerin Metin Akpınar'dan olduğunu söylemişti' dedi.

Çok klas bir kadındı...

Çok klas bir kadındı...

'Çok klas bir kadındı Etiler'de takılırdı. Ünlü bir Yeşilçam oyuncusu ona bir mekanda doğum günü yapmıştı. Hep ünlülerle birlikteydi. Dilara G.'nin babası Uğur Dündar değil o şarkıcı. Normal bir insanlarla birlikte olmazdı zaten. Hep ünlüler iş adamlarıyla olurdu.'

Programa katılan kadın çok tartışılacak ve Nebioğlu'nu sinirlendirecek bir açıklama yaptı. Açıklamasında,

Programa katılan kadın çok tartışılacak ve Nebioğlu'nu sinirlendirecek bir açıklama yaptı. Açıklamasında,

'İlginç bir hayatı vardı. Futbolcular falan ayarlanıyormuş onlarla çıkıyormuş o kadar çok kişi var ki. Kimse zorlamıyordu onu her şeyi kendi isteğiyle yapıyordu' dedi.

Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olmadığı DNA raporunda ortaya çıkmıştı. Daha sonra babasının bir Yeşilçam ünlüsü olduğu iddia edilmişti. Bugün ise programda futbolcuların da bu karmaşık hikayeye karıştığı görüldü. Ancak adı geçmeyen futbolcuların kim olduğu merak konusu olmaya başladı.

Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olmadığı DNA raporunda ortaya çıkmıştı. Daha sonra babasının bir Yeşilçam ünlüsü olduğu iddia edilmişti. Bugün ise programda futbolcuların da bu karmaşık hikayeye karıştığı görüldü. Ancak adı geçmeyen futbolcuların kim olduğu merak konusu olmaya başladı.

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