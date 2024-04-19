Müge Anlı'da Suphiye Orancı'nın Futbolcularla Birlikte Olduğu İddiası Ortalığı Karıştırdı
Müge Anlı'da Suphiye Orancı'nın Futbolcularla Birlikte Olduğu İddiası Ortalığı Karıştırdı
Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı Müge Anlı'nın programında aramaya devam ediyor. Programa katılan bir isim, Orancı hakkında tartışmalı ifadeler kullandı. Detaylar içerikte!
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Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'nın programında annesini aramaya devam ediyor. Babasının Metin Akpınar olduğu DNA testiyle kesinleşen Duygu Nebioğlu bu sefer annesi Suphiye Orancı'dan bilgi almaya çalışıyor.
Suphiye Orancı'yı gençliğinde tanıyan Zeynep Hanım bugün de programa katıldı. Suphiye Orancı'nın fotoğraflarını Müge Anlı'ya yollayan Zeynep Hanım yaptığı açıklamada,
Çok klas bir kadındı...
Programa katılan kadın çok tartışılacak ve Nebioğlu'nu sinirlendirecek bir açıklama yaptı. Açıklamasında,
Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olmadığı DNA raporunda ortaya çıkmıştı. Daha sonra babasının bir Yeşilçam ünlüsü olduğu iddia edilmişti. Bugün ise programda futbolcuların da bu karmaşık hikayeye karıştığı görüldü. Ancak adı geçmeyen futbolcuların kim olduğu merak konusu olmaya başladı.
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