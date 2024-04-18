"Uğur Dündar ile Telefonda Konuştum": Babalık Davası Açan Dilara Müge Anlı'ya Bağlandı!
"Uğur Dündar ile Telefonda Konuştum": Babalık Davası Açan Dilara Müge Anlı'ya Bağlandı!
Müge Anlı'ya katılan Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun, Uğur Dündar'a babalık davası açan ablası Dilara Gülatan yayına bağlandı.
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Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan Müge Anlı'ya bağlandı ve ünlü gazeteci ile telefonda konuştuğunu açıkladı.
Gülatan, Nebioğlu'nun dünkü açıklamasının yanlış olduğunu söyledi: "Annem bana senin baban Uğur Dündar, dedi. Tanışma hikayelerini bile anlattı" dedi.
"Kardeşim annemle konuştuğum detayları bilmiyor" diyen Gülatan, davasında ısrarcı olduğunu söyledi.
"Annem bana Uğur bana çok aşık oldu, diye anlattı. Biz annemizin sözlerine güveniyoruz" diye ekledi. Nebioğlu ise "Annemin anlatamadığı şeyler var" diye konuştu.
Gülatan, dün Uğur Dündar ile telefonda konuştuklarını da anlattı: "Uğur Bey beni anladığını ve yanımda olduğunu söyledi. Bu konuyla gündeme geldiği için üzgün. Kendisini manevi bir baba olarak görebileceğimi söyledi."
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Müge Anlı "DNA testine güvenmiyor musunuz?" diye sorunca Gülatan, "Biz rapora itiraz ettik. Davamız devam edecek" dedi.
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