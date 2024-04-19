Kim Bu Erol? Müge Anlı'da Suphiye Orancı'nın Başka Bir Çocuğu Daha Olduğu İddiası Ortaya Atıldı

'Çok klas bir kadındı Etiler'de takılırdı. Ünlü bir Yeşilçam oyuncusu ona bir mekanda doğum günü yapmıştı. Hep ünlülerle birlikteydi. Dilara G.'nin babası Uğur Dündar değil o şarkıcı. Normal bir insanlarla birlikte olmazdı zaten. Hep ünlüler iş adamlarıyla olurdu.'