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Kim Bu Erol? Müge Anlı'da Suphiye Orancı'nın Başka Bir Çocuğu Daha Olduğu İddiası Ortaya Atıldı

Kim Bu Erol? Müge Anlı'da Suphiye Orancı'nın Başka Bir Çocuğu Daha Olduğu İddiası Ortaya Atıldı

Müge Anlı
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 12:48

Müge Anlı'nın programına katılan Suphiye Orancı'nın arkadaşı, Duygu Nebioğlu'nun bir erkek kardeşi daha olduğunu iddia etti. Detaylar içerikte!

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Babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenen Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'nın programında annesi Suphiye Orancı'yı arıyor. Dün başlayan yayında hem Nebioğlu hem de ablası Dilara Gülatan hakkında şok iddialar gündeme geliyor.

Babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenen Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'nın programında annesi Suphiye Orancı'yı arıyor. Dün başlayan yayında hem Nebioğlu hem de ablası Dilara Gülatan hakkında şok iddialar gündeme geliyor.

Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olduğu iddia edilmiş, ancak yapılan DNA testiyle bunun doğru olmadığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra Gülatan'ın babasının ünlü bir Yeşilçam oyuncusu olduğu iddia edilmişti.

Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olduğu iddia edilmiş, ancak yapılan DNA testiyle bunun doğru olmadığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra Gülatan'ın babasının ünlü bir Yeşilçam oyuncusu olduğu iddia edilmişti.

Programa katılan ve Suphiye Orancı'nın arkadaşı olan Hilal Hanım yaptığı açıklamada,

Programa katılan ve Suphiye Orancı'nın arkadaşı olan Hilal Hanım yaptığı açıklamada,

'Çok klas bir kadındı Etiler'de takılırdı. Ünlü bir Yeşilçam oyuncusu ona bir mekanda doğum günü yapmıştı. Hep ünlülerle birlikteydi. Dilara G.'nin babası Uğur Dündar değil o şarkıcı. Normal bir insanlarla birlikte olmazdı zaten. Hep ünlüler iş adamlarıyla olurdu.'

Ancak daha sonra gelen bir iddia programda büyük yankı uyandırdı. Hilal Hanım açıklamasında "İlginç bir hayatı vardı. Futbolcular falan ayarlanıyormuş onlarla çıkıyormuş o kadar çok kişi var ki. Kimse zorlamıyordu onu her şeyi kendi isteğiyle yapıyordu" dedi. Duygu Nebioğlu annesi hakkındaki bu iddialara çok sinirlendi.

Ancak daha sonra gelen bir iddia programda büyük yankı uyandırdı. Hilal Hanım açıklamasında "İlginç bir hayatı vardı. Futbolcular falan ayarlanıyormuş onlarla çıkıyormuş o kadar çok kişi var ki. Kimse zorlamıyordu onu her şeyi kendi isteğiyle yapıyordu" dedi. Duygu Nebioğlu annesi hakkındaki bu iddialara çok sinirlendi.

Program devam ederken katılan bir hanımefendinin iddiası da hem Müge Anlı'da hem Duygu Nebioğlu'nda hem de izleyicilerde şaşkınlık yarattı. Programa katılan kişi, Suphiye Orancı'nın çocukluk arkadaşı olduğunu ve Orancı'nın aynı mahalledeki Erol adındaki birinden erkek çocuğu olduğunu iddia etti.

Program devam ederken katılan bir hanımefendinin iddiası da hem Müge Anlı'da hem Duygu Nebioğlu'nda hem de izleyicilerde şaşkınlık yarattı. Programa katılan kişi, Suphiye Orancı'nın çocukluk arkadaşı olduğunu ve Orancı'nın aynı mahalledeki Erol adındaki birinden erkek çocuğu olduğunu iddia etti.

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