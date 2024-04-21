Edis'in Çeşme Belediye Başkanı'yla Çok Konuşulan Pozlarının Arkasındaki Hikaye Ortaya Çıktı
Edis'in Çeşme Belediye Başkanı'yla Çok Konuşulan Pozlarının Arkasındaki Hikaye Ortaya Çıktı
Sahne şovları olsun, eğlenceli şarkıları olsun hepimizin dinlediği ve sevdiği isimlerden biri Edis elbette. Son yılların en büyük çıkışlarından birini yakalayan ve asla geri bırakmayan Edis'in, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile pozları çok konuşulmuştu. Lal Denizli'den pozların arkasındaki hikayeye açıklama geldi!
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2014 yılında Benim Ol şarkısıyla büyük bir patlama yaşayan Edis, yıllardır her şarkısıyla müzik listelerinde hit yakalamaya devam ediyor.
Diğer bir yandan çıkışını yaptığından beridir denediği farklı tarzlar da sık sık magazin gündeminde karşımıza gelen konulardan biri biliyorsunuz.
Normalin aksine sahne şovlarıyla dikkat çeken, şarkılarına bir bir dansçılarıyla birlikte koreografi oluşturan Edis'in konserleri de tıklım tıklım oluyor tabii.
Ünlü isim son olarak Çeşme'de hayranları ile bir araya geldi.
Tabii bu sırada Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile poz vermeyi de ihmal etmedi.
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İkilinin sahnede birlikte verdikleri pozlar sosyal medyada çok konuşulurken, Lal Denizli kendi hesabı üzerinden aralarındaki iletişimin hikayesini anlattı.
Lal Denizli, paylaşımında Edis'in çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi ve teşekkür etti.
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