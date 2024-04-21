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Edis'in Çeşme Belediye Başkanı'yla Çok Konuşulan Pozlarının Arkasındaki Hikaye Ortaya Çıktı

Edis'in Çeşme Belediye Başkanı'yla Çok Konuşulan Pozlarının Arkasındaki Hikaye Ortaya Çıktı

Edis
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.04.2024 - 16:27

Sahne şovları olsun, eğlenceli şarkıları olsun hepimizin dinlediği ve sevdiği isimlerden biri Edis elbette. Son yılların en büyük çıkışlarından birini yakalayan ve asla geri bırakmayan Edis'in, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile pozları çok konuşulmuştu. Lal Denizli'den pozların arkasındaki hikayeye açıklama geldi!

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2014 yılında Benim Ol şarkısıyla büyük bir patlama yaşayan Edis, yıllardır her şarkısıyla müzik listelerinde hit yakalamaya devam ediyor.

2014 yılında Benim Ol şarkısıyla büyük bir patlama yaşayan Edis, yıllardır her şarkısıyla müzik listelerinde hit yakalamaya devam ediyor.

Tabii hepimiz kendisini büyük bir keyifle dinliyoruz. Hareketli şarkıları ve dans şovlarıyla sahnede görmeyi sevdiğimiz isimlerden biri kendisi.

Diğer bir yandan çıkışını yaptığından beridir denediği farklı tarzlar da sık sık magazin gündeminde karşımıza gelen konulardan biri biliyorsunuz.

Diğer bir yandan çıkışını yaptığından beridir denediği farklı tarzlar da sık sık magazin gündeminde karşımıza gelen konulardan biri biliyorsunuz.

Saçından kıyafetine kendisini sık sık farklı stiller denerken görebiliyoruz. Bu durum da genç şarkıcının daha da ilgi çekmesinde büyük rol oynuyor elbette. Bilirsiniz yenilik hep dikkat çeker!

Normalin aksine sahne şovlarıyla dikkat çeken, şarkılarına bir bir dansçılarıyla birlikte koreografi oluşturan Edis'in konserleri de tıklım tıklım oluyor tabii.

Normalin aksine sahne şovlarıyla dikkat çeken, şarkılarına bir bir dansçılarıyla birlikte koreografi oluşturan Edis'in konserleri de tıklım tıklım oluyor tabii.

Kendisini dinlemek için yurt dışından gelen hayranları bile var. Sosyal medyada da konserleri sırasında herkesin ne denli eğlendiği görülüyor.

Ünlü isim son olarak Çeşme'de hayranları ile bir araya geldi.

Ünlü isim son olarak Çeşme'de hayranları ile bir araya geldi.

Kıvırcık saçları ve sade kombiniyle sahneyi yakıp geçen Edis, 13. Alaçatı Ot Festivali kapsamında sevenleriyle buluştu ve en sevilen şarkılarını söyledi.

Tabii bu sırada Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile poz vermeyi de ihmal etmedi.

Tabii bu sırada Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile poz vermeyi de ihmal etmedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Lal Denizli, Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı seçilmeşti.

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İkilinin sahnede birlikte verdikleri pozlar sosyal medyada çok konuşulurken, Lal Denizli kendi hesabı üzerinden aralarındaki iletişimin hikayesini anlattı.

İkilinin sahnede birlikte verdikleri pozlar sosyal medyada çok konuşulurken, Lal Denizli kendi hesabı üzerinden aralarındaki iletişimin hikayesini anlattı.

İkili meğer çocukluk arkadaşıymış!

Lal Denizli, paylaşımında Edis'in çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi ve teşekkür etti.

Lal Denizli, paylaşımında Edis'in çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi ve teşekkür etti.

'Bu akşam Çeşme'mizde sanat rüzgarı esti. Kıymetli dostum, çocukluk arkadaşım Edis, 13. Alaçatı Ot Festivali kapsamında binlerin karşısına çıkarak konser verdi. Değerli sanatçımız Edis'e ve coşkusuyla alanları dolduran festival katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.'

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