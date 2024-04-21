Edis'in Çeşme Belediye Başkanı'yla Çok Konuşulan Pozlarının Arkasındaki Hikaye Ortaya Çıktı

Sahne şovları olsun, eğlenceli şarkıları olsun hepimizin dinlediği ve sevdiği isimlerden biri Edis elbette. Son yılların en büyük çıkışlarından birini yakalayan ve asla geri bırakmayan Edis'in, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile pozları çok konuşulmuştu. Lal Denizli'den pozların arkasındaki hikayeye açıklama geldi!