Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kan Donduran İddia: İşte Benim Stilim Yarışmacısı Yağmur Taktaş Sevgilisi Tarafından Öldürüldü!

Kan Donduran İddia: İşte Benim Stilim Yarışmacısı Yağmur Taktaş Sevgilisi Tarafından Öldürüldü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
21.04.2024 - 16:22

İşte Benim Stilim yarışmasının çok konuşulan isimlerinden biri olan Yağmur Taktaş hakkındaki iddialar kan dondurdu! Amerika'da yaşayan genç kadının eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ardından da profilinin ele geçirildiği haberleri olay oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye'nin en kaos dolu yarışmalarından biri olan İşte Benim Stilim adlı moda programı sayesinde hayatımıza birçok isim girdi.

Türkiye'nin en kaos dolu yarışmalarından biri olan İşte Benim Stilim adlı moda programı sayesinde hayatımıza birçok isim girdi.

Tam olarak bu isimlerin başında yer alanlardan biri de Yağmur Taktaş olmuştu. Yarışmanın olaylı ismi Bahar Candan'la bir dönem yakın arkadaş olan Taktaş daha sonra da kendisiyle düşman olmuştu.

Tam olarak bu isimlerin başında yer alanlardan biri de Yağmur Taktaş olmuştu. Yarışmanın olaylı ismi Bahar Candan'la bir dönem yakın arkadaş olan Taktaş daha sonra da kendisiyle düşman olmuştu.

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın bomba ismi, bir dönem de futbolcu Emre Mor'un kendisine attığı mesajları ifşalamıştı.

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın bomba ismi, bir dönem de futbolcu Emre Mor'un kendisine attığı mesajları ifşalamıştı.

Yarışmanın final yapmasından sonra yurt dışına yerleştiği söylenen Yağmur Taktaş'ın inanılmaz değişimi de ara ara gündeme geliyordu.

Yarışmanın final yapmasından sonra yurt dışına yerleştiği söylenen Yağmur Taktaş'ın inanılmaz değişimi de ara ara gündeme geliyordu.

"blogyagmuru3" hesabının haberine göre, bir dönem ekranlarımıza konuk olan Yağmur Taktaş hakkında korkunç iddialar ortaya atıldı.

"blogyagmuru3" hesabının haberine göre, bir dönem ekranlarımıza konuk olan Yağmur Taktaş hakkında korkunç iddialar ortaya atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Taktaş'ın 9 Nisan Salı günü Ramazan arefesinde Amerika'da eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Taktaş'ın 9 Nisan Salı günü Ramazan arefesinde Amerika'da eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Yurt dışında katledildiği iddia edilen genç kadının cenazesi ailesinin yaşadığı Adana'ya getirilip defnedildiği ortaya atıldı.

Yurt dışında katledildiği iddia edilen genç kadının cenazesi ailesinin yaşadığı Adana'ya getirilip defnedildiği ortaya atıldı.

Blog Yağmuru'nun paylaşımına göre, eski sevgilisiyle arasının kötü olduğunu annesine daha önceden anlattığı söylenen Taktaş'ın "Benim ölüm gelir Türkiye'ye" dediği de belirtildi.

Blog Yağmuru'nun paylaşımına göre, eski sevgilisiyle arasının kötü olduğunu annesine daha önceden anlattığı söylenen Taktaş'ın "Benim ölüm gelir Türkiye'ye" dediği de belirtildi.

Yağmur Taktaş'ın hayatına kıydığı söylenen eski sevgilinin genç kadının Instagram hesabını da ele geçirdiği konuşuluyor.

Yağmur Taktaş'ın hayatına kıydığı söylenen eski sevgilinin genç kadının Instagram hesabını da ele geçirdiği konuşuluyor.

Yağmur Taktaş'ın Instagram profil fotoğrafına Exorcist adlı korku filmi karakteri Regan görseli koyduğu iddiası ise herkesin kanını dondurdu!

Yağmur Taktaş'ın Instagram profil fotoğrafına Exorcist adlı korku filmi karakteri Regan görseli koyduğu iddiası ise herkesin kanını dondurdu!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
50
20
7
6
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Nuray

Gencecik bir kadın ölmüş veya öldürülmüş. Ardından yazılan yorumlara bak! korkunç bir zihniyetle yaşıyoruz.

Konuşmasak olmaz

Biri orospu yazmış nerden biliyorsun mendilmi tutuyordun?

Ceren

Haberin altındaki korkunç yorumlarda ayrı iğrenç