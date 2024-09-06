Eli Ayağına Dolaştı: Alina Boz, Muhabirlerin Sorusuna Nasıl Cevap Vereceğini Bilemeyince Kendince Geçiştirdi
Eli Ayağına Dolaştı: Alina Boz, Muhabirlerin Sorusuna Nasıl Cevap Vereceğini Bilemeyince Kendince Geçiştirdi
Bir süredir ekranlarda göremediğimiz güzel oyuncu Alina Boz'u bir mekan çıkışında yakalayan muhabirler sorguya aldı. Alina Boz, muhabirleri hızla geçiştirmeye çalışarak objektiflere yansımış oldu.
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Duru güzelliği ve beğenilen oyunculuğuyla Alina Boz'u 2022 yılında 'Bir Peri Masalı' isimli dizide televizyon ekranlarında izlemiştik en son. Kendisinin o dönemden beri pek sesi soluğu çıkmıyordu.
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Güzel oyuncu, Umut Evirgen ile aşkını ilan etmesinin ardından çok geçmeden Umut Bey ile dünyaevine girmişti geçtiğimiz yıl belki hatırlarsınız.
Evliliğin ardından güzel oyuncunun setlerden uzak kalmaya devam etmesi ise ''evlenince oyunculuğu bıraktı mı?'' sorularını doğurdu haliyle.
Geçtiğimiz akşam Tolga Bozduman'ın objektiflerine yakalanan Alina Boz'a ''Alina Hanım, sizi göremiyoruz aslında'' denilince güzel oyuncu ''Yoo'' diyerek arabasına doğru yöneldi. ''Evlilikten sonra oyunculuğu bıraktı'' iddialarına da ''Aşk olsun'' diyerek yeni projelerin kapıda olduğunu belirtti.
Alina Boz'un ''Yoo''lu kaçamak cevaplarını merak edenleri şöyle alalım👇
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