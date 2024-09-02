40 Yıllık Evlilik Bitti: Annesi ve Babası Boşandı, Edis ''Onlar Yetişkin İnsanlar'' Demekle Yetindi!
40 Yıllık Evlilik Bitti: Annesi ve Babası Boşandı, Edis ''Onlar Yetişkin İnsanlar'' Demekle Yetindi!
Ünlü şarkıcı Edis'in annesi Sevil Görgülü ve babası Ayhan Görgülü yollarını ayırma kararı aldı. Boşanmayı Sevil Görgülü sosyal medya hesabından açıklarken; bu akşam objektiflere yakalanan Edis, boşanma hakkında konuşmak istemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem karizmasıyla hem de sesiyle bizleri her yıl yine yeni yeniden büyülemeyi başaran ünlü şarkıcı Edis'i tanımayanınız yoktur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisine bunca zaman yegane destek, oğullarının her başarısında arkasında olan ve desteklerini sosyal medya hesaplarından dahil her fırsatta gösteren anne Sevil Görgülü ve baba Ayhan Görgülü'den başkası değildi elbette.
Fakat Görgülü ailesinden bugün üzücü bir ayrılık haberi geldi. Sevil Görgülü, Instagram hesabından Ayhan Görgülü ile boşandıklarını açıkladı.
Sevil Hanım'ın açıklaması bu şekildeydi👇
Anne ve babasının 40 yıllık birlikteliğinin sona ermesinin ardından, Tolga Bozduman'ın objektiflerine yakalanan başarılı şarkıcı bu konu hakkında fazla konuşmak istemeyerek, ''İki yetişkin insan almış kararını. Hiçbir şey söylememe gerek yok. Benim için değişen bir şey yok, biri annem biri babam.'' diyerek kameralardan uzaklaşmayı tercih etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlar👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın