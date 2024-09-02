Aydan Şener Katıldığı Bir Programda Şaşırtan Bir İtirafta Bulundu: ''Başka Hesaplar Açıp Araştırmışlığım Var''
Aydan Şener Katıldığı Bir Programda Şaşırtan Bir İtirafta Bulundu: ''Başka Hesaplar Açıp Araştırmışlığım Var''
90'yı yılların gözde oyuncularından Aydan Şener, Ekol TV'de ''Balçiçek ile Şimdi'de'' isimli programa konuk oldu. Güzel oyuncu, aşk ve aldatılma konularında çarpıcı açıklamalarda bulunurken, aldatılmanın izini nasıl sürdüğünü anlattı.
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1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisiyle asıl ününe kavuşan Aydan Şener, 90'lı yıllara güzelliğiyle damga vuran bir isim.
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Şener, 1981 yılında Türkiye güzeli seçilmiş ardından aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmişti.
Şener'i en son 2010'lu yıllarda televizyon ekranlarında görsek de kendisini ve nahif güzelliğini unutmak pek mümkün olmadı. Aydan Şener, geçtiğimiz günlerde Ekol TV'de yayınlanan bir programa konuk oldu.
Aşk ve aldatılma konularında çarpıcı itiraflarda bulunan Şener, ''Şüphelenirsem kıskanır ve araştırırım. Gereksiz peşine düşmeler yapmam. Ama şüphelenirsem ortaya çıkartmam lazım. Çıkartayım ve terk edeyim.'' açıklamasının ardından ''Çıkartıp terk ettiniz mi?'' sorusunu ''Yaptım, evet.'' diyerek yanıtladı.
Son olarak, başka bir kadınmış gibi hesap açtıktan sonra aldatıldığını o şekilde öğrendiği de söyleyen güzel oyuncunun açıklamaları oldukça dikkat çekiciydi.
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