Aşk Hayatıyla Yüreğimizi Hop Oturtup Hop Kaldıran İrem Derici 'Yanılsamalı' Tweet'iyle Dillere Düştü
Aşk Hayatıyla Yüreğimizi Hop Oturtup Hop Kaldıran İrem Derici 'Yanılsamalı' Tweet'iyle Dillere Düştü
Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Atakan Işıktutan ile yeniden bir aşka başladığı iddia edilen İrem Derici, attığı tweet ile okları üzerine döndürmeyi başardı. Derici, aşkta yine istediğini bulamamasını iğneleyici bir tweet ile tiye aldı.
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İrem Derici, birçok ünlümüze kıyasla sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan bir isim. Bu yüzden ünlü şarkıcıyı gerek yaptığı dikkat çekici paylaşımlarla gerek X platformu üzerinden çarpıttığı laflarla gündemde sık sık görüyoruz.
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Kendisinin aşk hayatı son dönemlerde bir hayli karışmıştı belki duymuşsunuzdur. Merkür retrosu, biliyorsunuz tersi fenadır, gelmiş çatmış; etkileri de bula bula da İrem Derici'yi bulmuştu.
Derici, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Atakan Işıktutan ile sahne aldığı mekanda denk gelmiş ve akıllarımıza da 'aşk yeniden mi?' soruları düşüvermişti.
Güzel şarkıcı bugün paylaştığı bir tweet ile dikkatleri hızlı bir şekilde üzerine çekmeyi başardı. 'Sıçtınız, aşık oluyorum' diyerek önce nabızlarımızı yükseltti...
Sonra da heveslerimizi kursağımızda bırakıp işte böyle gitti👇
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İrem Derici, yarattığı kaosun üzerine bir de Instagram hesabından ex'lere göndermeli bir şey paylaşınca bizler de ne Atakan Bey'den ne de uğruna tweet'lerin atıldığı gizemli isimden yeşil bir ışığın görülmediğini anlamış olduk.👇
Derici'nin tweet'ine gelen yorumlar ise bu şekilde👇
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