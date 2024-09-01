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Harf Alalım: Eda Taşpınar'ın Sevgilisiyle Paylaştığı Tatil Pozunda Aşkının İsmini Vermemesi Dikkat Çekti!

Harf Alalım: Eda Taşpınar'ın Sevgilisiyle Paylaştığı Tatil Pozunda Aşkının İsmini Vermemesi Dikkat Çekti!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 21:51

Uzun süredir magazin gündeminde göremediğimiz isimlerden biri olan Eda Taşpınar, sevgilisiyle bir aşk pozu paylaştı. Taşpınar, sevgilisinin ismini vermeden yalnızca adının baş harfini açıklama olarak ekleyince dikkatleri üzerine çekti.

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Yaz ayları deyince kusursuz bronzluğu ve fit vücuduyla akla gelen isimlerden birisi de Eda Taşpınar.

Yaz ayları deyince kusursuz bronzluğu ve fit vücuduyla akla gelen isimlerden birisi de Eda Taşpınar.

Taşpınar, bu yaz da geleneğini devam ettirip bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşsa da magazin gündeminde kendisini bir süredir görememiştik.

Taşpınar, bu yaz da geleneğini devam ettirip bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşsa da magazin gündeminde kendisini bir süredir görememiştik.

Beklememize değmiş olacak ki, güzel isimden bomba gibi bir paylaşım geldi. Eda Taşpınar sevgilisiyle teknede çekildiği bir aşk pozu paylaştı. Taşpınar'ın 'D❣️' li paylaşımı, bu yakışıklı beyefendi kim sorularını da beraberinde getirdi.

Beklememize değmiş olacak ki, güzel isimden bomba gibi bir paylaşım geldi. Eda Taşpınar sevgilisiyle teknede çekildiği bir aşk pozu paylaştı. Taşpınar'ın 'D❣️' li paylaşımı, bu yakışıklı beyefendi kim sorularını da beraberinde getirdi.

Taşpınar, haziran ayında da bu beyefendiyle bir aşk pozu paylaşmıştı. Fakat gelin görün ki fotoğrafın açıklamasına yine bu gizemli isimin baş harfinden başka bir şey yazmamıştı.👇

Taşpınar, haziran ayında da bu beyefendiyle bir aşk pozu paylaşmıştı. Fakat gelin görün ki fotoğrafın açıklamasına yine bu gizemli isimin baş harfinden başka bir şey yazmamıştı.👇

Sizler Eda Taşpınar ve D Bey'i yakıştırıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım👇

Sizler Eda Taşpınar ve D Bey'i yakıştırıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım👇

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