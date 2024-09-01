Kocasını Övdü, Diğerlerini Gömdü: Seda Sayan'dan ''Uyuyan Adamdan Nefret''li Paylaşım
Kocasını Övdü, Diğerlerini Gömdü: Seda Sayan'dan ''Uyuyan Adamdan Nefret''li Paylaşım
Türkiye'nin sevilen yüzlerinden Seda Sayan, geçtiğimiz dönemlerde ''uyuyan adamdan nefret'' söylemiyle gündeme gelmişti. Sayan'ın ardından bu cümle, birçok kullanıcı tarafından sevilmiş ve paylaşımlarda kullanılmıştı. Ünlü isim, sosyal medyasından yaptığı paylaşımla bu akımı tekrar hatırlattı.
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Seda Sayan deyince birçoğunuzun kulağında ''bacım'' sesi mutlaka yankılanıyordur. Sayan'ı ve yargı dağıtmalarını da bir yerlerden duymuşsunuzdur diye düşünüyoruz.
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Kendisini en son ''Sabahların sultanı'' olarak bir gündüz kuşağı programında izledik.
Seda Sayan, 2022 yılında Çağlar Ökten ile hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz aylarda çift hakkında ''boşandılar mı, boşanacaklar mı?'' gibi dedikodular kulislerde dönmüş olsa da Sayan ve Ökten çifti bu söylemlere karşılık vermeden aşklarına son gaz devam ettiler.
Geçtiğimiz yıl, ünlü ismin yıllar önce bir program sunuculuğu yaparken söylediği ''Uyuyan adamdan nefret. Adam dediğin, sabah kalkar gider. Ne yatıp duruyorsun?'' cümlesi yeniden gündeme getirilmiş ve sosyal medyayı sallamıştı.
Sayan, bugün eşi Çağlar Ökten'i paylaşıp ''Adam dediğin hafta sonunu eviyle ilgilenerek geçirir'' notunu düştü. ''Uyuyan adamdan nefret ederim'' ve ''kocam da kocam'' etiketlerini eklemeyi de unutmadı👇
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Seda Sayan'ın kocam da kocam diyerek Çağlar Ökten'i övdüğü uyuyan adamları ise gömdüğü o paylaşım👇
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