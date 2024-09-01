Kocasını Övdü, Diğerlerini Gömdü: Seda Sayan'dan ''Uyuyan Adamdan Nefret''li Paylaşım

Türkiye'nin sevilen yüzlerinden Seda Sayan, geçtiğimiz dönemlerde ''uyuyan adamdan nefret'' söylemiyle gündeme gelmişti. Sayan'ın ardından bu cümle, birçok kullanıcı tarafından sevilmiş ve paylaşımlarda kullanılmıştı. Ünlü isim, sosyal medyasından yaptığı paylaşımla bu akımı tekrar hatırlattı.