Biz Senin Şarkılarına Karışıyor Muyuz? Rapçi Sefo TikTok Danslarını Tiye Aldığı Paylaşımıyla Dillere Düştü!

Sefo mahlaslı rapçi Seyfullah Sağır, sosyal medya platformlarını aktif kullanan ünlülerimizden birisi. Kendisi geçtiğimiz gün TikTok'ta dans eden kadın kullanıcıların hareketlerini tiye aldığı bir paylaşımı kendi hesabında paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımı oldukça dikkat çekti.