Biz Senin Şarkılarına Karışıyor Muyuz? Rapçi Sefo TikTok Danslarını Tiye Aldığı Paylaşımıyla Dillere Düştü!
Biz Senin Şarkılarına Karışıyor Muyuz? Rapçi Sefo TikTok Danslarını Tiye Aldığı Paylaşımıyla Dillere Düştü!
Sefo mahlaslı rapçi Seyfullah Sağır, sosyal medya platformlarını aktif kullanan ünlülerimizden birisi. Kendisi geçtiğimiz gün TikTok'ta dans eden kadın kullanıcıların hareketlerini tiye aldığı bir paylaşımı kendi hesabında paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımı oldukça dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seyfullah Sağır, bildiğimiz adıyla Sefo, son dönemlerin ilgiyle takip edilen rapçilerinden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sefo'yu rapçi kimliğiyle ünlenmeden önce Influencer arkadaşı Ala Tokel'in sayesinde tanımıştık. Hatta Tokel, Sefo'nun Geri Gel isimli şarkısının klibinde rol almıştı. İlerleyen yıllarda ikilinin arası açılmış ve nedenini anlayamadığımız bir şekilde bu dostluk sona ermişti.
Şimdilerde ise Sefo, şarkılarıyla epey tanınan bir isim. Kendisi en son milli takımımız için Türkiye'm isimli bir şarkı bestelemiş ve bu şarkıyla gündeme gelmişti.
Sefo'nun rapçi kimliğinin yanı sıra sosyal medyada ürettiği içeriklerle de geniş bir kitleye hitap ettiğini söylemek yanlış olmaz diye düşünüyoruz.
Ünlü rapçi, geçtiğimiz gün Tiktok'taki kadın kullanıcıların dansını tiye alarak sosyal mecrayı sallamayı başardı. O paylaşım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
''Kızlar çok güzelsiniz ama sürekli şöyle hareketler yapmayın'' diyen Sefo'ya kullanıcıların bir kısmı 'ne yapalım abi sen söyle' derken bazıları da rapçinin o hallerini diline doladı.
Gelen kullanıcı yorumları ise bu şekildeydi👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın