Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Çifti Yunanistan Tatilinde Ayrı Gayrı Görüntülendi
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Çifti Yunanistan Tatilinde Ayrı Gayrı Görüntülendi
Son günlerde yakın pozlarıyla objektiflere yansıyan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti, Yunanistan tatilinde ayrı köşelerde görüntülendi. Bu durum, fazla yakınlığın sonu ayrılık mı sorularını akıllara getirdi.
KAYNAK: Tony Avlar
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Serenay Sarıkaya, doğal halleri ve başarılı oyunculuğuyla son dönemlerde en çok konuştuğumuz isimlerden. Kendisi bunun yanı sıra aşk hayatıyla da sık sık magazin gündemine düşmeyi başarıyor.
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Güzel oyuncuyu en son Aile dizisiyle televizyon ekranlarında, Şahmaran ve Kimler Geldi Kimler Geçti isimli iki yapımla da dijitalde izlemiştik.
Böylesine başarılı bir oyuncunun aşk hayatının da merak edilmesi ve gündem olması oldukça doğal dediğinizi duyar gibiyiz. Sarıkaya, bir süredir sevilen şarkıcı Mert Demir ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor.
Mert Demir, Ateşe Düştüm şarkısıyla oldukça iyi bir çıkış yakalayarak ortalığı ateşe vermeyi başardı. Bizler de gün geçtikçe onun aşk dolu şarkılarına eşlik eden arabesk karizmasına daha da aşina olmaya başladık.
Gözler önünde son sürat aşklarını yaşayan ünlü çiftimiz, bu yakınlıktan biraz bunalmış olacak ki çıktıkları Yunanistan tatilinde biri yaz köşesine çekilirken diğerini de gölgelerin altında, kış köşesinde Tony Avlar görüntüledi.
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