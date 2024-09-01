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Hayvan Hakları Mitingi'ne Katılan Rapçi Norm Ender Sokak Hayvanlarının Toplatılmasına Tepki Gösterdi!

Hayvan Hakları Mitingi'ne Katılan Rapçi Norm Ender Sokak Hayvanlarının Toplatılmasına Tepki Gösterdi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 00:48

Ünlü rapçi Norm Ender, İstanbul'da gerçekleştirilen Hayvan Hakları Mitingi'nde sahneye çıktı. Ender, sokak hayvanlarının toplatılması hakkında yürürlüğe giren yasayı eleştirerek; Parla şarkısını patili dostlarımız için söyledi.

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Norm Ender, uzun yıllardan beri rap müziğine emek veren şarkıcılarımızdan. Kendisi 2017 yılında çıkarttığı Kaktüs isimli şarkısıyla popülerliği elde etmeyi başarmıştı hatırlarsınız.

Norm Ender, uzun yıllardan beri rap müziğine emek veren şarkıcılarımızdan. Kendisi 2017 yılında çıkarttığı Kaktüs isimli şarkısıyla popülerliği elde etmeyi başarmıştı hatırlarsınız.

Ünlü rapçi geçtiğimiz yıl, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı için 'Parla' isimli bir marş yazıp bestelemişti. Ender'in Parla'sı dinleyenler tarafından olumlu geri dönüt alarak oldukça beğenilmişti.

Ünlü rapçi geçtiğimiz yıl, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı için 'Parla' isimli bir marş yazıp bestelemişti. Ender'in Parla'sı dinleyenler tarafından olumlu geri dönüt alarak oldukça beğenilmişti.

Toplumsal konulara duyarla yaklaştığını yazdığı marşla da belli eden rapçi, İstanbul'da gerçekleştirilen Hayvan Hakları Mitingi'nde sahne aldı. Ender, sokak hayvanlarının toplatılması yasasına tepki gösterdi.

Toplumsal konulara duyarla yaklaştığını yazdığı marşla da belli eden rapçi, İstanbul'da gerçekleştirilen Hayvan Hakları Mitingi'nde sahne aldı. Ender, sokak hayvanlarının toplatılması yasasına tepki gösterdi.

Ünlü isim bu mitingde, ''Katliam yasasına tabii ki hayır diyoruz. Onun için buradayız.'' diyerek sokak hayvanlarının toplatılması ve uyutulmasına ilişkin yasayı desteklemediğini göstermiş oldu.

Ünlü isim bu mitingde, ''Katliam yasasına tabii ki hayır diyoruz. Onun için buradayız.'' diyerek sokak hayvanlarının toplatılması ve uyutulmasına ilişkin yasayı desteklemediğini göstermiş oldu.

O anlar bu şekilde görüntülendi👇

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