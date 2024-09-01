Şarkıcı Selda Bağcan Konserinde Sokak Hayvanlarını Unutmadı, Yasayı Geri Çekin Çağrısında Bulundu!
Şarkıcı Selda Bağcan Konserinde Sokak Hayvanlarını Unutmadı, Yasayı Geri Çekin Çağrısında Bulundu!
Kıymetli şarkıcı Selda Bağcan, konserinde duyarlı bir davranışa imza attı. Bağcan, sokak hayvanlarının toplatılması yasasına tepki gösterdi.
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Selda Bağcan; Ah Yalan Dünya ve Ayrılık gibi unutulmaz eserleri güçlü sesiyle yorumlamış kıymetli şarkıcılarımızdan.
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Bağcan, geçtiğimiz akşam sahnesinde sokak hayvanlarının toplatılması ve uyutulması hakkında çıkartılan yasaya tepki gösterdi.
Kıymetli şarkıcı, ''Ne kadar çok sadist varmış ülkemizde. Merhametsiz insanlar. Onlara fırsat verildi işte bu yasayla beraber. Lütfen bu yasayı geri çekin.'' diyerek tepkisini ortaya koydu.
Selda Bağcan'ın alkışlarla destek toplayan o sahne konuşması👇
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