Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Şarkıcı Selda Bağcan Konserinde Sokak Hayvanlarını Unutmadı, Yasayı Geri Çekin Çağrısında Bulundu!

Şarkıcı Selda Bağcan Konserinde Sokak Hayvanlarını Unutmadı, Yasayı Geri Çekin Çağrısında Bulundu!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 00:05

Kıymetli şarkıcı Selda Bağcan, konserinde duyarlı bir davranışa imza attı. Bağcan, sokak hayvanlarının toplatılması yasasına tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Selda Bağcan; Ah Yalan Dünya ve Ayrılık gibi unutulmaz eserleri güçlü sesiyle yorumlamış kıymetli şarkıcılarımızdan.

Selda Bağcan; Ah Yalan Dünya ve Ayrılık gibi unutulmaz eserleri güçlü sesiyle yorumlamış kıymetli şarkıcılarımızdan.

Bağcan, geçtiğimiz akşam sahnesinde sokak hayvanlarının toplatılması ve uyutulması hakkında çıkartılan yasaya tepki gösterdi.

Bağcan, geçtiğimiz akşam sahnesinde sokak hayvanlarının toplatılması ve uyutulması hakkında çıkartılan yasaya tepki gösterdi.

Kıymetli şarkıcı, ''Ne kadar çok sadist varmış ülkemizde. Merhametsiz insanlar. Onlara fırsat verildi işte bu yasayla beraber. Lütfen bu yasayı geri çekin.'' diyerek tepkisini ortaya koydu.

Kıymetli şarkıcı, ''Ne kadar çok sadist varmış ülkemizde. Merhametsiz insanlar. Onlara fırsat verildi işte bu yasayla beraber. Lütfen bu yasayı geri çekin.'' diyerek tepkisini ortaya koydu.

Selda Bağcan'ın alkışlarla destek toplayan o sahne konuşması👇

Bu içeriklere de göz atabilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
6
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın