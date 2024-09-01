Kim Kime Özeniyor Biz Çözemedik: Şevval Şahin'in Şeyma Subaşı'nı Aratmayan Paylaşımı
Kim Kime Özeniyor Biz Çözemedik: Şevval Şahin'in Şeyma Subaşı'nı Aratmayan Paylaşımı
Eski dostlar Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin'in stil benzerliği son dönemlerde sosyal medyada göze çarpan durumlardan. İkilinin ''birbirinden hallice'' paylaşımlarına Şevval Şahin cephesinden bir yeni paylaşım geldi.
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Acun Ilıcalı'nın eşi olarak hayatımıza giren Şeyma Subaşı ve manken Şevval Şahin'in bir dönem oldukça sıkı fıkı bir dostluğu vardı belki hatırlıyorsunuzdur.
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İkilinin arasına giren kara kedilerden mi yoksa dostluklarına değen kem gözlerden mi bilemediğimiz bir şekilde olanlar olmuş ve araları açılmıştı. Ardından bu ikili, sosyal medya üzerinden birbirlerine göndermelerde bulunmayı da ihmal etmemişti.
Yolları ayrılsa da bu durum ikilinin adının yan yana anılmasına pek de engel olamamış; Şeyma Subaşı'nın ve Şevval Şahin'in paylaşımlarında da sık sık birbirlerinin izlerini görür olmuştuk.
Bugün Şevval Şahin'in yaptığı bu paylaşımda tepeden tırnağa; verdiği pozdan giyim tarzına kadar Şeyma Subaşı'na andırması ise oldukça dikkat çekiciydi👇
Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı benzerliği sizlerin de dikkatini çekti mi? Sizce bu benzerlik eski dostları için tesadüf mü, özentilik mi? Haydi yorumlara👇
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