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Oyuncu Burak Çelik, Sevgilisi Ece Bayrak'a Evlilik Teklif Ettiği Anları Doğum Gününde Paylaştı!

Oyuncu Burak Çelik, Sevgilisi Ece Bayrak'a Evlilik Teklif Ettiği Anları Doğum Gününde Paylaştı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 22:43

Yakışıklı oyuncu Burak Çelik, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Ece Bayrak'a evlilik teklif etti. Çelik, o güne ait fotoğrafları sevgilisinin doğum gününde, kendi hesabından paylaştı.

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En son Kuruluş Osman ve Senden Daha Güzel dizilerinde izlediğimiz Burak Çelik, karizmasıyla gönlümüze taht kuran bir isim.

En son Kuruluş Osman ve Senden Daha Güzel dizilerinde izlediğimiz Burak Çelik, karizmasıyla gönlümüze taht kuran bir isim.

Yakışıklı oyuncu, bir süredir Ece Bayrak isimli doğal mı doğal; güzel mi güzel bir hanımefendiyle birlikteydi.

Yakışıklı oyuncu, bir süredir Ece Bayrak isimli doğal mı doğal; güzel mi güzel bir hanımefendiyle birlikteydi.

Geçtiğimiz gün Ece Hanım'ın doğum günü olduğundan Burak Çelik, birlikte fotoğraflarını sosyal medyadan ardı ardına paylaştı. Fotoğraflarda yakaladığımız bir detay ise kalplerimizi sıcacık yapmaya yetti de arttı bile👀

Geçtiğimiz gün Ece Hanım'ın doğum günü olduğundan Burak Çelik, birlikte fotoğraflarını sosyal medyadan ardı ardına paylaştı. Fotoğraflarda yakaladığımız bir detay ise kalplerimizi sıcacık yapmaya yetti de arttı bile👀

Ece Bayrak'ın parmağındaki tektaş yüzük, evlilik teklifinin gelmiş olduğunu ve yakında bir düğünümüz olduğunu işte böyle göstermiş oldu👇

Ece Bayrak'ın parmağındaki tektaş yüzük, evlilik teklifinin gelmiş olduğunu ve yakında bir düğünümüz olduğunu işte böyle göstermiş oldu👇

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