Ortalık Alev Alev: Bade İşçil Sosyal Medyada Paylaştığı Dans Videolarına Bir Yenisini Ekledi!

Güzel oyuncu Bade İşçil, bir süredir sosyal medya hesabını epey aktif kullanıyordu. Güzel oyuncu dans ettiği anları paylaşarak, kullanıcılarını hareket dolu sağlıklı bir yaşama motive etmeyi önceliyordu. İşçil, dans videolarına bugün bir yenisi ekledi.