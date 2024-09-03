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Ortalık Alev Alev: Bade İşçil Sosyal Medyada Paylaştığı Dans Videolarına Bir Yenisini Ekledi!

Ortalık Alev Alev: Bade İşçil Sosyal Medyada Paylaştığı Dans Videolarına Bir Yenisini Ekledi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 22:02 Son Güncelleme: 03.09.2024 - 22:06

Güzel oyuncu Bade İşçil, bir süredir sosyal medya hesabını epey aktif kullanıyordu. Güzel oyuncu dans ettiği anları paylaşarak, kullanıcılarını hareket dolu sağlıklı bir yaşama motive etmeyi önceliyordu. İşçil, dans videolarına bugün bir yenisi ekledi.

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Ufak Tefek Cinayetler'in Pelin'i Bade İşçil'i son dönemlerde Aşk101 ve Kimler Geldi Kimler Geçti gibi dijital platform dizilerinde görmüştük.

Ufak Tefek Cinayetler'in Pelin'i Bade İşçil'i son dönemlerde Aşk101 ve Kimler Geldi Kimler Geçti gibi dijital platform dizilerinde görmüştük.

Televizyon ekranlarında bu sezon göremediğimiz oyuncu son günlerde sosyal medyasını epey aktif kullanıyor. İşçil, özgürce dans ettiği anları takipçileriyle paylaşıp onları da hareket dolu sağlıklı bir yaşamaya yönlendirmeyi amaçlıyor.

Televizyon ekranlarında bu sezon göremediğimiz oyuncu son günlerde sosyal medyasını epey aktif kullanıyor. İşçil, özgürce dans ettiği anları takipçileriyle paylaşıp onları da hareket dolu sağlıklı bir yaşamaya yönlendirmeyi amaçlıyor.

Güzel oyuncu, en son paylaşımında ise kırmızı bir elbise giyip kameranın karşısına geçti. Bade İşçil, latin esintileri eşliğinde yarınlar yokmuşçasına dans etti.

Güzel oyuncu, en son paylaşımında ise kırmızı bir elbise giyip kameranın karşısına geçti. Bade İşçil, latin esintileri eşliğinde yarınlar yokmuşçasına dans etti.

İşte Bade İşçil'in o paylaşımı👇

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