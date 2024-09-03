Afrodit Banu Alkan'ın Kylie Jenner'ı Özenti Konumuna Getirdiği Paylaşımlarını Mercek Altına Alıyoruz!

Afrodit olarak tanıdığımız Yeşilçam'ın kıymetli oyuncularından Banu Alkan, bir zamanlar kendisini Kylie Jenner ile yarışa tutmuş ve Jenner'ın ona özendiğini iddia etmişti. Bizler de o dönemde neler olmuş, Banu Alkan sosyal medyasından konuya ilişkin neler paylaşmış; sizler için derledik!