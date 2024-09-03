Afrodit Banu Alkan'ın Kylie Jenner'ı Özenti Konumuna Getirdiği Paylaşımlarını Mercek Altına Alıyoruz!
Afrodit Banu Alkan'ın Kylie Jenner'ı Özenti Konumuna Getirdiği Paylaşımlarını Mercek Altına Alıyoruz!
Afrodit olarak tanıdığımız Yeşilçam'ın kıymetli oyuncularından Banu Alkan, bir zamanlar kendisini Kylie Jenner ile yarışa tutmuş ve Jenner'ın ona özendiğini iddia etmişti. Bizler de o dönemde neler olmuş, Banu Alkan sosyal medyasından konuya ilişkin neler paylaşmış; sizler için derledik!
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Şimdilerde adı Forbes dergisinde milyarder olarak geçen ve iş insanı olarak tanımlanan Kylie Jenner'ı kaos dolu aile hayatı, çocukları ve modaya yön verişiyle tanıyoruz. Kendisi aynı zamanda Aire ve Stormi isminde iki çocuğun da annesi.
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Yeşilçam sinemasının Afrodit'i 80'li yıllara sarışınlığıyla damga vuran güzel oyuncu Banu Alkan'ı ise zaten biliyorsunuzdur.
2020 yılına geldiğimizde ise bu iki bağımsız ismi birleştiren ve magazin gündemini uzun bir süre meşgul edecek bir olay yaşanarak Banu Alkan ve Kylie Jenner sataşması sosyal medya üzerinden başladı. Alkan, ''Seni taklitçi kezban'' diyerek Jenner ile benzer açılardan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp taklit edildiğini iddia etti.
Leopar düşkünlüğünü bildiğimiz Afrodit, daha sonra da Kylie'nin leoparlı elbisesiyle süzüldüğü bir videoyu sosyal medyasında paylaştı. Bir üstteki fotoğrafta Kylie'nin yeşil gözlerine laf atan Alkan, bu sefer de leoparlı ve göğüs dekolteli elbiseyi merceğine alarak isyan etmişti.
Ardından ikilinin fotoğrafları kolajlanıp sosyal medyada kol gezmeye başlamış; Banu Alkan da böylelikle dillere düşmüştü.
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Alkan, attığı tweetle Jenner'a ''bir yabancı seni ikiz diye çağırdığında...'' diyerek başladığı ve cümlesini hakaretle bitirdiği bir paylaşım yaparak olayın ateşini gittikçe harlamıştı.
Leopar davası öyle kolay biter mi sandınız...Hayır tabii ki de. Afrodit demek uzun sarı saçlar, leopar ve dekolte demekti👇
Zümrüt rengi elbise benzerliği de Alkan'ın dikkatinden kaçmamış, ünlü isim bunu da sosyal medya hesabından ''kopyacı kezban'' diyerek işte böyle paylaşmıştı👇
Bunun üzerine Afrodit'in iddiasına göre, Kylie Jenner, kendisiyle sosyal medyadan iletişime geçmiş ve ''Yeter, kapa çeneni. Sen ve fanların beni sürekli Instagram ve Twitter'da bir şeylere etiketliyorsunuz.'' diyerek başlayan ve ''Eğer devam bu durum devam ederse menajerin avukatımla iletişime geçmek zorunda kalacak'' şeklinde biten bir mesaj bile atmış.👀
Banu Alkan'ın ''özenti'' iddiaları bir süre sonra durulmuş olsa da asla tam olarak bitmedi. Kendisi 2024'ün mayıs ayında Met Gala'ya beyazlar içerisinde katılan Kylie Jenner'ı ''beni taklit etti'' diyerek yine yerin dibine soktu.
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