High School Musical'ın Troy'u Zac Efron Bir Ayın Sonunda İlk Defa Görüntülendi, Yeni İmajı Dikkat Çekti!
High School Musical'ın Troy'u Zac Efron Bir Ayın Sonunda İlk Defa Görüntülendi, Yeni İmajı Dikkat Çekti!
2000'li yıllarda genç kızların gönlüne taht kuran Amerikalı aktör Zac Efron, katıldığı bir davette yeni imajıyla görüntülendi. Oyuncunun gençliğinden eser kalmaması ve aldığı yaşların yüzünden okunması ise ''yıllar ona acımamış'' dedirtti.
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High School Musical isimli film serisinde Troy rolünü canlandıran Zac Efron, 2000'li yıllarda genç kızları kendine hayran bırakmayı başarmıştı.
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Ünlü aktör, filmdeki rol arkadaşı Vanessa Hudgens ile birliktelik yaşamaya başlamış ve dört yıl süren dolu dizgin bir aşk serüveninin ayrından ikili, 2010 yılında yollarını ayırmıştı. Çiftin yolları ayrılsa da bu aşk sevenleri tarafından uzun bir süre unutulamamıştı.
Uzun bir süredir ülkemizin gündeminde kendine bir yer bulamayan Zac Efron'un yüzünü gözünü az kalsın unutuyorduk ki yakışıklı aktör katıldığı bir davette görüntülenmesiyle yeniden gündem oldu.
Kendisini sosyal medya paylaşımlarında en son sakalsız ve temiz yüzlü haliyle görmüştük👇
Geçtiğimiz ay talihsiz bir yüzme havuzu kazası geçiren Efron, hastaneden çıktığından beri ilk defa bir etkinliğe katıldı. Venedik'te gerçekleşen bir galaya katılan Zac Efron, sakallı imajıyla dikkat çekti.
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