High School Musical'ın Troy'u Zac Efron Bir Ayın Sonunda İlk Defa Görüntülendi, Yeni İmajı Dikkat Çekti!

2000'li yıllarda genç kızların gönlüne taht kuran Amerikalı aktör Zac Efron, katıldığı bir davette yeni imajıyla görüntülendi. Oyuncunun gençliğinden eser kalmaması ve aldığı yaşların yüzünden okunması ise ''yıllar ona acımamış'' dedirtti.