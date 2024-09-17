8 Yıldır Uzattığı Saçlarını Askere Gitmek İçin Kestiren Gencin Kısa Saçlı Haline Övgüler Yağdı!

TikTok'ta @efecansercilerr kullanıcı adıyla bilinen genç, tam 8 yıldır özenle uzattığı saçlarını, vatani görev için kestirmek zorunda kaldı.
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O anları takipçileriyle paylaşan genç, saçlarını kestirirken duygusal anlar yaşasa da yeni görünümü takipçileri tarafından beğeni topladı.
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Birçok sosyal medya kullanıcısı, gencin kısa saçlı haline övgüler yağdırdı ve ona moral verdi.
Haydi hayırlı tezkereler!👇
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