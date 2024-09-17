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8 Yıldır Uzattığı Saçlarını Askere Gitmek İçin Kestiren Gencin Kısa Saçlı Haline Övgüler Yağdı!

8 Yıldır Uzattığı Saçlarını Askere Gitmek İçin Kestiren Gencin Kısa Saçlı Haline Övgüler Yağdı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 12:03

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TikTok'ta @efecansercilerr kullanıcı adıyla bilinen genç, tam 8 yıldır özenle uzattığı saçlarını, vatani görev için kestirmek zorunda kaldı.

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O anları takipçileriyle paylaşan genç, saçlarını kestirirken duygusal anlar yaşasa da yeni görünümü takipçileri tarafından beğeni topladı.

O anları takipçileriyle paylaşan genç, saçlarını kestirirken duygusal anlar yaşasa da yeni görünümü takipçileri tarafından beğeni topladı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, gencin kısa saçlı haline övgüler yağdırdı ve ona moral verdi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, gencin kısa saçlı haline övgüler yağdırdı ve ona moral verdi.

Videonun tamamı için👇

Haydi hayırlı tezkereler!👇

Haydi hayırlı tezkereler!👇
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