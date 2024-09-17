Baba ve Minik Kızın Tatlı Anları İçinizi Isıtacak! "Baba Beni Neden Öpmeden Gittin"

Aceleyle evden çıkan bir baba, kızını öpmeyi unuttu. Minik kızının balkondan 'Baba, beni neden öpmeden gittin?' diye seslenmesiyle içimizi ısıtan anlar ortaya çıktı.
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Babası kızının sesini duyunca dönüp bakarken, baba-kız arasında izleyenleri gülümsetecek sevimli bir an yaşandı.
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Baba, geri dönmek yerine minik kızına uzaktan öpücük gönderince, bu sevimli anlar izleyenlerin kalplerini eritti.
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