Görüş Bildir
Haberler
Video
Baba ve Minik Kızın Tatlı Anları İçinizi Isıtacak! "Baba Beni Neden Öpmeden Gittin"

Baba ve Minik Kızın Tatlı Anları İçinizi Isıtacak! "Baba Beni Neden Öpmeden Gittin"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 11:25

İçerik Devam Ediyor

Aceleyle evden çıkan bir baba, kızını öpmeyi unuttu. Minik kızının balkondan 'Baba, beni neden öpmeden gittin?' diye seslenmesiyle içimizi ısıtan anlar ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Babası kızının sesini duyunca dönüp bakarken, baba-kız arasında izleyenleri gülümsetecek sevimli bir an yaşandı.

Babası kızının sesini duyunca dönüp bakarken, baba-kız arasında izleyenleri gülümsetecek sevimli bir an yaşandı.

Baba, geri dönmek yerine minik kızına uzaktan öpücük gönderince, bu sevimli anlar izleyenlerin kalplerini eritti.

Baba, geri dönmek yerine minik kızına uzaktan öpücük gönderince, bu sevimli anlar izleyenlerin kalplerini eritti.

Videonun tamamı için👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın