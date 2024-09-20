Görüş Bildir
Haberler
Video
Bisiklet Yolundaki Kural İhlalleri Bisikletliyi İsyan Ettirdi: "İstanbul’da Bisiklet Yolu Bu Kadar Olur"

Bisiklet Yolundaki Kural İhlalleri Bisikletliyi İsyan Ettirdi: "İstanbul’da Bisiklet Yolu Bu Kadar Olur"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 11:33

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir bisikletli, bisiklet yolunda karşılaştığı yoğun yaya ve araç trafiğine tepki gösterdi. Bisiklet yolunun, yalnızca bisikletlilere ayrılmış güvenli bir alan olması gerekirken, yayalar ve araçların yolu işgal ettiğini gören vatandaş, bu anları videoya alarak sosyal medyada paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bisiklet yolunda ilerlerken, yayaların ve araçların bu alana girmemesi gerekirken, bisikletliler dışında herkesin yolu işgal ettiğini fark eden vatandaş, yaşadığı durumu cep telefonuyla kayda aldı.

Bisiklet yolunda ilerlerken, yayaların ve araçların bu alana girmemesi gerekirken, bisikletliler dışında herkesin yolu işgal ettiğini fark eden vatandaş, yaşadığı durumu cep telefonuyla kayda aldı.

Bisiklet yollarında yayaların yürümemesi ve araçların park etmemesi, yalnızca bisikletlilere tahsis edilen bu alanın işlevini koruması açısından son derece önemlidir. İstanbul Gaziosmanpaşa’dan paylaşılan görüntüler ise bu kurallara uyulmamasının bisiklet kullanıcılarını nasıl zor durumda bıraktığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Duruma, “İstanbul’da bisiklet yolu bu kadar olur” diyen bisikletlinin haklı tepkisine, birçok sosyal medya kullanıcısı da destek verdi.

Duruma, “İstanbul’da bisiklet yolu bu kadar olur” diyen bisikletlinin haklı tepkisine, birçok sosyal medya kullanıcısı da destek verdi.

Videonun tamamı için👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın