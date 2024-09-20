Bisiklet Yolundaki Kural İhlalleri Bisikletliyi İsyan Ettirdi: "İstanbul’da Bisiklet Yolu Bu Kadar Olur"

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir bisikletli, bisiklet yolunda karşılaştığı yoğun yaya ve araç trafiğine tepki gösterdi. Bisiklet yolunun, yalnızca bisikletlilere ayrılmış güvenli bir alan olması gerekirken, yayalar ve araçların yolu işgal ettiğini gören vatandaş, bu anları videoya alarak sosyal medyada paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bisiklet yolunda ilerlerken, yayaların ve araçların bu alana girmemesi gerekirken, bisikletliler dışında herkesin yolu işgal ettiğini fark eden vatandaş, yaşadığı durumu cep telefonuyla kayda aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Duruma, “İstanbul’da bisiklet yolu bu kadar olur” diyen bisikletlinin haklı tepkisine, birçok sosyal medya kullanıcısı da destek verdi.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın