Bisiklet Yolundaki Kural İhlalleri Bisikletliyi İsyan Ettirdi: "İstanbul’da Bisiklet Yolu Bu Kadar Olur"

Bisiklet yollarında yayaların yürümemesi ve araçların park etmemesi, yalnızca bisikletlilere tahsis edilen bu alanın işlevini koruması açısından son derece önemlidir. İstanbul Gaziosmanpaşa’dan paylaşılan görüntüler ise bu kurallara uyulmamasının bisiklet kullanıcılarını nasıl zor durumda bıraktığını bir kez daha gözler önüne serdi.