Hamileliği Boyunca Spor Yapan Bir Kadının Doğum Sancısı da Spor Salonunda Başladı!

Sosyal medya kullanıcısı Natalie Johnson, hamileliği boyunca spor yapmayı bırakmadı ve 41 hafta boyunca yaşadığı bedensel değişimi adım adım kaydetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem kendi sağlığı hem de bebeği için sporun faydalı olacağına inanan Johnson, tüm hamilelik süreci boyunca antrenmanlarını aksatmadan sürdürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haftalık olarak kaydettiği videolarla dikkat çeken Johnson, doğum sancısının da spor salonunda başladığını belirterek şaşkınlık yarattı.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın