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Hamileliği Boyunca Spor Yapan Bir Kadının Doğum Sancısı da Spor Salonunda Başladı!

Hamileliği Boyunca Spor Yapan Bir Kadının Doğum Sancısı da Spor Salonunda Başladı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 23:12

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Sosyal medya kullanıcısı Natalie Johnson, hamileliği boyunca spor yapmayı bırakmadı ve 41 hafta boyunca yaşadığı bedensel değişimi adım adım kaydetti.

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Hem kendi sağlığı hem de bebeği için sporun faydalı olacağına inanan Johnson, tüm hamilelik süreci boyunca antrenmanlarını aksatmadan sürdürdü.

Hem kendi sağlığı hem de bebeği için sporun faydalı olacağına inanan Johnson, tüm hamilelik süreci boyunca antrenmanlarını aksatmadan sürdürdü.

Haftalık olarak kaydettiği videolarla dikkat çeken Johnson, doğum sancısının da spor salonunda başladığını belirterek şaşkınlık yarattı.

Haftalık olarak kaydettiği videolarla dikkat çeken Johnson, doğum sancısının da spor salonunda başladığını belirterek şaşkınlık yarattı.

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