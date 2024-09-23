Milano'da Sokak Sanatçısına Eşlik Eden 4 Yaşındaki Kız Dansıyla Göz Doldurdu

Milano'da bir sokak sanatçısını dans ederken gören 4 yaşındaki minik kız, sahneye çıkarak tüm hünerlerini sergiledi. @fatmamervek isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan video, binlerce beğeni alarak kalpleri ısıttı.
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Özgüvenli bir şekilde sahneye çıkan 4 yaşındaki tatlı minik, etraftaki izleyicilerden bolca alkış topladı.
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Küçük kız, sokak dansçısına eşlik ederken, gösteriyi izleyenlerin yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturdu.
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