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Milano'da Sokak Sanatçısına Eşlik Eden 4 Yaşındaki Kız Dansıyla Göz Doldurdu

Milano'da Sokak Sanatçısına Eşlik Eden 4 Yaşındaki Kız Dansıyla Göz Doldurdu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 20:30

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Milano'da bir sokak sanatçısını dans ederken gören 4 yaşındaki minik kız, sahneye çıkarak tüm hünerlerini sergiledi. @fatmamervek isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan video, binlerce beğeni alarak kalpleri ısıttı.

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Özgüvenli bir şekilde sahneye çıkan 4 yaşındaki tatlı minik, etraftaki izleyicilerden bolca alkış topladı.

Özgüvenli bir şekilde sahneye çıkan 4 yaşındaki tatlı minik, etraftaki izleyicilerden bolca alkış topladı.

Küçük kız, sokak dansçısına eşlik ederken, gösteriyi izleyenlerin yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturdu.

Küçük kız, sokak dansçısına eşlik ederken, gösteriyi izleyenlerin yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturdu.

İşte o anlar👇

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