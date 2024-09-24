Derya Uluğ'un Sahnesine Çıkıp Herkesi Coşturan Zabıta: "İçim Kaynadı, Kurtlarımı Döktüm"

Eskişehir'de Bir Güvenlik Görevlisi ile Sürücü Arasındaki Samimi Diyalog Gününüzü Güzelleştirecek

Karaman’da Her Ürünün 100 Liradan Satışa Sunulduğu Mağaza Açılışında İzdiham: "Bu Millet Hiçbir Şey Görmemiş"