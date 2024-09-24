Derya Uluğ'un Sahnesine Çıkıp Herkesi Coşturan Zabıta: "İçim Kaynadı, Kurtlarımı Döktüm"

İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda, zabıta kıyafetiyle sahneye çıkarak yaklaşık 10 dakika boyunca dans eden ve Derya Uluğ’u da oynatan 53 yaşındaki zabıta memuru Hasan Ur, röportaj verdi.
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Şarkıcı Derya Uluğ’un Edirne’deki konserinde, görevli olan zabıta memuru Hasan Ur'un sahneye çıkarak sergilediği dans performansı büyük ilgi görmüştü. Seyircilerden alkış aldıkça daha hararetli dans ederek sahneye renk katmıştı.
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Zabıta memuru Hasan Ur, "Sahne önünde şarkılara kendimi kaptırıp, oynadığımı görünce Derya hanım beni sahneye davet etti. Bende kabul ettim ve sahnede marifetimi gösterdim. Oynamayı seviyoruz ne yapalım. Kurtlarımı döktüm" diye konuştu.
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