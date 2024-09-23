Görüş Bildir
Haberler
Video
Derya Uluğ’un Sahnesinde Zabıta Kıyafetiyle Dans Eden Adamın Hareketleri İzleyenleri Kahkahaya Boğdu!

Derya Uluğ’un Sahnesinde Zabıta Kıyafetiyle Dans Eden Adamın Hareketleri İzleyenleri Kahkahaya Boğdu!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.09.2024 - 17:56

İçerik Devam Ediyor

Şarkıcı Derya Uluğ'un Edirne'deki konserinde, sahneye zabıta kıyafetiyle bir kişi performansı büyük ilgi gördü. Seyircilerden alkış aldıkça daha hararetli dans eden adam, sahnede bir süre Uluğ'a eşlik etti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Edirne'de sahne alan şarkıcı Derya Uluğ, Kenan Doğulu'nun 'Çakkıdı' parçasını söylerken sahneye zabıta kıyafetli bir kişi çıktı.

Edirne'de sahne alan şarkıcı Derya Uluğ, Kenan Doğulu'nun 'Çakkıdı' parçasını söylerken sahneye zabıta kıyafetli bir kişi çıktı.

Uluğ'un performansına dans ederek eşlik eden vatandaş, seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Uluğ'un performansına dans ederek eşlik eden vatandaş, seyircilere keyifli anlar yaşattı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın