Derya Uluğ’un Sahnesinde Zabıta Kıyafetiyle Dans Eden Adamın Hareketleri İzleyenleri Kahkahaya Boğdu!

Şarkıcı Derya Uluğ'un Edirne'deki konserinde, sahneye zabıta kıyafetiyle bir kişi performansı büyük ilgi gördü. Seyircilerden alkış aldıkça daha hararetli dans eden adam, sahnede bir süre Uluğ'a eşlik etti.
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Edirne'de sahne alan şarkıcı Derya Uluğ, Kenan Doğulu'nun 'Çakkıdı' parçasını söylerken sahneye zabıta kıyafetli bir kişi çıktı.
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Uluğ'un performansına dans ederek eşlik eden vatandaş, seyircilere keyifli anlar yaşattı.
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