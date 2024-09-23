Adana Kebap Şiş Maliyetinin 40 TL Olduğunu Söyleyen Kebapçı İzleyenleri Hayrete Düşürdü

Tavuk şişlerin de tanesinin 12 TL'ye geldiğini söyleyen kebapçı, 'Adamın kirası boldur falan diye bir sürü bir şey söylüyorsunuz. Beni alakadar etmez kardeşim o senin vicdanındır, bu da benim vicdanımdır.' dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇