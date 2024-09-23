Adana Kebap Şiş Maliyetinin 40 TL Olduğunu Söyleyen Kebapçı İzleyenleri Hayrete Düşürdü

Sosyal medyada video yayınlayan bir kebapçı hazırladı Adana kebabı ve tavuk şiş maliyetlerini hesaplayarak, 'Kilosunu 400 TL'ye aldığım 1 kilo kıymadan 100'er gramlık 10 tane şiş çıkıyor. Bunun üzerine soğan, biber ve baharat eklendiği zaman 12 tane şiş oluyor. Bu şişlerin tanesi 40 TL.' dedi.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'fuatustagakko' adıyla tanınan Malatyalı bir işletmeci, kebapçılardaki Adana ve tavuk şiş fiyatlarına isyan etti.
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Hazırladığı şiş porsiyonlarıyla durumu anlatan kebapçı, "1 kilo kıymadan 100'er gramlık şişlerde 10 tane Adana çıkıyor. Bunun üzerine soğan, biber ve baharat eklendiği zaman 12 şiş oluyor. 400 TL'ye aldığım kıymayla şişin tanesi 40 TL'ye geliyor. Adam bu şişin 2 tanesini 400'e mi veriyor, 500'e mi veriyor bana ne? Bu benim insiyatifime kalmış." dedi.
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