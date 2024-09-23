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Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı Şehit Eden Katilin Olay Anındaki Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı Şehit Eden Katilin Olay Anındaki Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.09.2024 - 15:29

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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti'nin olay anında bir başka güvenlik kamerası tarafından kaydedilen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan arbedede polis memurunun yere düşen silahını alan Geçti'nin, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit ettikten sonra koşarak uzaklaştığı görüldü. 

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Ümraniye'de polislerle yaşadığı arbedede yere düşen silahı alıp çevreye ateş açarak 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden ve 26 suç kaydı bulunan katil zanlısının olay anında çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ümraniye'de polislerle yaşadığı arbedede yere düşen silahı alıp çevreye ateş açarak 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden ve 26 suç kaydı bulunan katil zanlısının olay anında çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Yaşanan arbede sonrası yerdeki silahı alarak polislere defalarca ateş eden Geçti'nin koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

Yaşanan arbede sonrası yerdeki silahı alarak polislere defalarca ateş eden Geçti'nin koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

 İşte o anlar; 🎥 👇

Olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan katil, çöp poşeti ve hayvan taşıma aracıyla adliyeye sevk edilmişti.

Olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan katil, çöp poşeti ve hayvan taşıma aracıyla adliyeye sevk edilmişti.

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