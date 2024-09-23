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63 Yıl Önce Kaybolan Çanta Bulunduktan Sonra İçinden Çıkanlarla Zamanda Yolculuk!

63 Yıl Önce Kaybolan Çanta Bulunduktan Sonra İçinden Çıkanlarla Zamanda Yolculuk!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 15:58

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Texas’ta restorasyona giren bir okulda inşaat işçileri tarafından 63 yıl önceye ait bir çanta bulundu. Çanta hepimizi zamanda yolculuğa çıkardı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Görmüş olduğunuz kırmızı çantanın içinden 1959 tarihli takvim, kişisel bakım malzemeleri, birkaç kart ve fotoğraf çıktı.

Görmüş olduğunuz kırmızı çantanın içinden 1959 tarihli takvim, kişisel bakım malzemeleri, birkaç kart ve fotoğraf çıktı.

Fotoğraflar hepimizi tebessüm ettirmekle birlikte eski zamanların güzelliğini bir kez daha hatırlattı.

Fotoğraflar hepimizi tebessüm ettirmekle birlikte eski zamanların güzelliğini bir kez daha hatırlattı.

İşte detaylar 👇

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