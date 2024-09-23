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Miyoplar Etrafını Nasıl Görüyor? Bir Göz Doktoru Numara Numara Kıyasladı

Miyoplar Etrafını Nasıl Görüyor? Bir Göz Doktoru Numara Numara Kıyasladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 14:43

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Eğer miyopsanız çevrenizdekileri tanımadığınız anlar, miyop değilseniz de göz bozukluğu yaşayan yakınlarınızın sizi görmediği-tanıyamadığı anlar yaşamışsınızdır. Miyop en sık rastlanan göz bozukluklarından olduğu için kimileri işin ciddiyetini fark etmese de belli bir numaradan sonra hayat oldukça zorlaşıyor.

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@drozlemdaraman adlı Instagram kullanıcısı da bilmeyenler için miyopların nasıl gördüğünü içeriğiyle örneklendirdi.

@drozlemdaraman adlı Instagram kullanıcısı da bilmeyenler için miyopların nasıl gördüğünü içeriğiyle örneklendirdi.

Örneğin 12 numara miyop olanların gözlüksüz ve lenssiz yaşadıkları bulanıklık bu şekildeydi.

Örneğin 12 numara miyop olanların gözlüksüz ve lenssiz yaşadıkları bulanıklık bu şekildeydi.

İşte o anlar 👇

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