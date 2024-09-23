Miyoplar Etrafını Nasıl Görüyor? Bir Göz Doktoru Numara Numara Kıyasladı

Eğer miyopsanız çevrenizdekileri tanımadığınız anlar, miyop değilseniz de göz bozukluğu yaşayan yakınlarınızın sizi görmediği-tanıyamadığı anlar yaşamışsınızdır. Miyop en sık rastlanan göz bozukluklarından olduğu için kimileri işin ciddiyetini fark etmese de belli bir numaradan sonra hayat oldukça zorlaşıyor.