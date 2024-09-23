Sokak Röportajında Konuşan Vatandaş Babası İçin İsyan Etti: “Polatlar Çıktı, Babam Kanserdi Çıkamadı”

Biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftalarda Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin 10 ay tutukluluklarından sonra tahliyesi gerçekleşti. İkilinin tahliye olması tüm vatandaşlarda ‘adaletsizlik’ yorumlarıyla tepkiye neden oldu. Sokak röportajında konuşan bir kadın da bu konuya değindi.
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Kadın, babasının 4. evre kanserken cezaevinden çıkarılmadığını ve bileğinde kelepçe ile vefat ettiğini dile getirdi.
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Hal böyle olunca Polatlar çiftinin tahliye olmasına olan öfkesini de belirtirken “Hükümete hakkımı helal etmiyorum” dedi.
İşte o anlar 👇
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