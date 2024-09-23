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Brezilya’da Nah İşaretinin Nazardan Koruduğuna İnanıldığını Biliyor muydunuz?

Brezilya’da Nah İşaretinin Nazardan Koruduğuna İnanıldığını Biliyor muydunuz?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 15:58

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@furkankumkaya adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı, Brezilyalılar hakkında bir bilgiyle kısa sürede viral oldu. Çünkü ortak bir noktamız vardı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Biliyorsunuz ki nazar, din, dil, ırk fark etmeksizin inananların olduğu batıl bir inanç. Biz nazardan korunmak için mavi boncuk, delikli taş gibi şeyler kullanıyoruz.

Biliyorsunuz ki nazar, din, dil, ırk fark etmeksizin inananların olduğu batıl bir inanç. Biz nazardan korunmak için mavi boncuk, delikli taş gibi şeyler kullanıyoruz.

Peki ya Brezilyalılar? Evet tahmin ettiğiniz üzere Brezilyalılar bizim ‘nah’ işareti olarak kullandığımız el hareketine ‘Figa’ diyor ve nazardan koruduğuna inanıyor.

Peki ya Brezilyalılar? Evet tahmin ettiğiniz üzere Brezilyalılar bizim ‘nah’ işareti olarak kullandığımız el hareketine ‘Figa’ diyor ve nazardan koruduğuna inanıyor.

İşte detaylar 👇

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