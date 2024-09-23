Brezilya’da Nah İşaretinin Nazardan Koruduğuna İnanıldığını Biliyor muydunuz?

@furkankumkaya adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı, Brezilyalılar hakkında bir bilgiyle kısa sürede viral oldu. Çünkü ortak bir noktamız vardı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biliyorsunuz ki nazar, din, dil, ırk fark etmeksizin inananların olduğu batıl bir inanç. Biz nazardan korunmak için mavi boncuk, delikli taş gibi şeyler kullanıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki ya Brezilyalılar? Evet tahmin ettiğiniz üzere Brezilyalılar bizim ‘nah’ işareti olarak kullandığımız el hareketine ‘Figa’ diyor ve nazardan koruduğuna inanıyor.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın