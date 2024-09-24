Yurt Dışındaki Marketlerde Bebek Ürünlerine Nakit Para Bırakma Akımı Başladı!

Yurt dışında marketlerde bebek ürünlerinin içine nakit para bırakma akımı başladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, bu düşünceli davranışı takipçileriyle paylaşarak beğeni topladı.
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Bebek ürünlerinin içine nakit para bırakma akımı, bazı kişiler tarafından gösteriş yapmak olarak değerlendirse de birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından takdir edildi.
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Bu akımın ülkemizde de başlaması durumunda nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Sizce böyle bir uygulama Türkiye'de nasıl karşılanır? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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