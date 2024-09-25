Ayçiçeği Kostümü Giydi! Eşinin Sürprizi Karşısında Şaşkına Dönen Kadın Kahkahalara Boğuldu

Dünya Genelinde Gezdikleri Şehirler Arasından Enleri Seçen Gezginler Sosyal Medyada Viral Oldu

"Okula Gidiyorum" Diye Evden Çıkan 15 Yaşındaki Yüsra Yavuz'dan Haber Alınamıyor

Bir İşletme İçin Yaptığı Muazzam Ötesi Eser ile Büyüleyen Sanatçı