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Sokak Müzisyenlerine Ceza Yazıldı, Vatandaş Tepki Gösterdi: "Siz Allah Değilsiniz"

Sokak Müzisyenlerine Ceza Yazıldı, Vatandaş Tepki Gösterdi: "Siz Allah Değilsiniz"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 15:26

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Bir grup sokak müzisyenine polis ekipleri tarafından ceza kesildiği sırada, olay yerinde bulunan bir vatandaş duruma sert tepki gösterdi.

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Müzisyenlere müdahale eden zabıta ekiplerine seslenen vatandaş, "Ben burada müzik dinlemek istiyorum. Siz Allah değilsiniz. Cumhurbaşkanı gelsin. Fiyatlar almış başını gidiyor, herkes birbirine geçiriyor. Görevinizi yapın." diyerek tepkisini dile getirdi.

Müzisyenlere müdahale eden zabıta ekiplerine seslenen vatandaş, "Ben burada müzik dinlemek istiyorum. Siz Allah değilsiniz. Cumhurbaşkanı gelsin. Fiyatlar almış başını gidiyor, herkes birbirine geçiriyor. Görevinizi yapın." diyerek tepkisini dile getirdi.

Yaşanan gerginlik, zabıta ile vatandaş arasında kısa süreli bir tartışmaya yol açtı. Olay, çevredeki insanların dikkatini çekerken, zabıta ekipleri müdahale etmeye devam etti.

Yaşanan gerginlik, zabıta ile vatandaş arasında kısa süreli bir tartışmaya yol açtı. Olay, çevredeki insanların dikkatini çekerken, zabıta ekipleri müdahale etmeye devam etti.

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