Sokak Müzisyenlerine Ceza Yazıldı, Vatandaş Tepki Gösterdi: "Siz Allah Değilsiniz"

Bir grup sokak müzisyenine polis ekipleri tarafından ceza kesildiği sırada, olay yerinde bulunan bir vatandaş duruma sert tepki gösterdi.
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Müzisyenlere müdahale eden zabıta ekiplerine seslenen vatandaş, "Ben burada müzik dinlemek istiyorum. Siz Allah değilsiniz. Cumhurbaşkanı gelsin. Fiyatlar almış başını gidiyor, herkes birbirine geçiriyor. Görevinizi yapın." diyerek tepkisini dile getirdi.
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Yaşanan gerginlik, zabıta ile vatandaş arasında kısa süreli bir tartışmaya yol açtı. Olay, çevredeki insanların dikkatini çekerken, zabıta ekipleri müdahale etmeye devam etti.
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