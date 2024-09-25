Gece Mesaisine Giden Genç Kızın Annesiyle Yaşadığı Duygusal An: "Ağlamamak İçin Zor Duruyorum"

Ülkemizde kadınların geceleri dışarı çıkması, artan olumsuz olaylar nedeniyle hem kadınlarda hem de ailelerinde derin bir endişe yaratmaya devam ediyor. Kadınların korkusuzca yürüyemediği bu günlerde, sosyal medyada paylaşılan bir video, herkesin yüreğine dokundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gece mesaisine gitmek için otobüs durağında bekleyen bir genç kız, annesinin kendisini takip ederek durağın karşısına oturup dua ettiğini fark etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç kız bu anı, “Ağlamamak için zor duruyorum” notuyla sosyal medyada paylaştı. Anne sevgisini gözler önüne seren bu video, izleyenlerin gözlerini yaşarttı.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın