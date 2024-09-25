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Gece Mesaisine Giden Genç Kızın Annesiyle Yaşadığı Duygusal An: "Ağlamamak İçin Zor Duruyorum"

Gece Mesaisine Giden Genç Kızın Annesiyle Yaşadığı Duygusal An: "Ağlamamak İçin Zor Duruyorum"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 11:34

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Ülkemizde kadınların geceleri dışarı çıkması, artan olumsuz olaylar nedeniyle hem kadınlarda hem de ailelerinde derin bir endişe yaratmaya devam ediyor. Kadınların korkusuzca yürüyemediği bu günlerde, sosyal medyada paylaşılan bir video, herkesin yüreğine dokundu.

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Gece mesaisine gitmek için otobüs durağında bekleyen bir genç kız, annesinin kendisini takip ederek durağın karşısına oturup dua ettiğini fark etti.

Gece mesaisine gitmek için otobüs durağında bekleyen bir genç kız, annesinin kendisini takip ederek durağın karşısına oturup dua ettiğini fark etti.

Genç kız bu anı, “Ağlamamak için zor duruyorum” notuyla sosyal medyada paylaştı. Anne sevgisini gözler önüne seren bu video, izleyenlerin gözlerini yaşarttı.

Genç kız bu anı, “Ağlamamak için zor duruyorum” notuyla sosyal medyada paylaştı. Anne sevgisini gözler önüne seren bu video, izleyenlerin gözlerini yaşarttı.

O anlar👇

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