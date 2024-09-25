Gece Mesaisine Giden Genç Kızın Annesiyle Yaşadığı Duygusal An: "Ağlamamak İçin Zor Duruyorum"

Ülkemizde kadınların geceleri dışarı çıkması, artan olumsuz olaylar nedeniyle hem kadınlarda hem de ailelerinde derin bir endişe yaratmaya devam ediyor. Kadınların korkusuzca yürüyemediği bu günlerde, sosyal medyada paylaşılan bir video, herkesin yüreğine dokundu.