Görüş Bildir
Haberler
Video
Cezayir-İstanbul Uçuşunda Korku Dolu Anlar: Gezgin Ahmet Kahriman Türbülans Anını Paylaştı!

Cezayir-İstanbul Uçuşunda Korku Dolu Anlar: Gezgin Ahmet Kahriman Türbülans Anını Paylaştı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 10:35

İçerik Devam Ediyor

Cezayir’den İstanbul’a dönerken türbülansa giren uçakta büyük bir tehlike atlatan gezgin Ahmet Kahriman, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kahriman, türbülansa giren uçağın iki motorun yanmasının ardından 13.800 feet'ten 5.000 feet’e kadar hızla alçaldıklarını belirtti.

Kahriman, türbülansa giren uçağın iki motorun yanmasının ardından 13.800 feet'ten 5.000 feet’e kadar hızla alçaldıklarını belirtti.

Panik dolu anların ardından uçağın sağ salim iniş yaptığını açıklayan Kahriman, hepimize derin bir nefes aldırdı.

Panik dolu anların ardından uçağın sağ salim iniş yaptığını açıklayan Kahriman, hepimize derin bir nefes aldırdı.

İşte o anlar👇📽️

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mesut Mutlu Bahtiyar

Kaç motorlu bu uçak, iki motor yanınca pilot osuruk tazyiki ile mi indirdi uçağı??? 🛫🛬🛫🛬

Evren

Türbülans olağan kabul edilmeli bence, ki sık sık videoları önüme düşüyor.