Cezayir-İstanbul Uçuşunda Korku Dolu Anlar: Gezgin Ahmet Kahriman Türbülans Anını Paylaştı!

Cezayir’den İstanbul’a dönerken türbülansa giren uçakta büyük bir tehlike atlatan gezgin Ahmet Kahriman, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Kahriman, türbülansa giren uçağın iki motorun yanmasının ardından 13.800 feet'ten 5.000 feet’e kadar hızla alçaldıklarını belirtti.
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Panik dolu anların ardından uçağın sağ salim iniş yaptığını açıklayan Kahriman, hepimize derin bir nefes aldırdı.
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Kaç motorlu bu uçak, iki motor yanınca pilot osuruk tazyiki ile mi indirdi uçağı??? 🛫🛬🛫🛬
Türbülans olağan kabul edilmeli bence, ki sık sık videoları önüme düşüyor.