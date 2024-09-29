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Bir Türk Gezgin İspanya'nın İçinde Pasaportla Girilen Gizemli Ülke Cebelitarık'ı Keşfetti

Bir Türk Gezgin İspanya'nın İçinde Pasaportla Girilen Gizemli Ülke Cebelitarık'ı Keşfetti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 17:48

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Bir Türk gezgin, İspanya'nın sınırları içinde olmasına rağmen ayrı bir ülke olarak kabul edilen Cebelitarık'ı keşfetti. Ülkeyi ziyaret eden gezgin, tecrübelerini takipçileriyle paylaştı.

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Şaşırtıcı bir şekilde, bu ülkeye girmek için Schengen vizesi yeterli değil; giriş kuralları tamamen farklı. Gezgin, ülkede kullanılan dilin İngilizce olduğunu ve vergi olmadığı için ünlü markaların ürünlerinde büyük indirimlerin bulunduğunu belirtti.

Şaşırtıcı bir şekilde, bu ülkeye girmek için Schengen vizesi yeterli değil; giriş kuralları tamamen farklı. Gezgin, ülkede kullanılan dilin İngilizce olduğunu ve vergi olmadığı için ünlü markaların ürünlerinde büyük indirimlerin bulunduğunu belirtti.

Ayrıca, dünyanın en enteresan havalimanlarından birinin burada yer aldığını ve yükseklere çıktıkça serbestçe dolaşan yüzlerce maymunla karşılaşıldığını söyledi.

Ayrıca, dünyanın en enteresan havalimanlarından birinin burada yer aldığını ve yükseklere çıktıkça serbestçe dolaşan yüzlerce maymunla karşılaşıldığını söyledi.

İşte o ülke👇

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