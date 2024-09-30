Serpil Çakmaklı, Ahu Tuğba'nın Cenazesine Katılmayan Eski Dostu Banu Alkan'ı Affetmedi!

'Kına yakın, gerçekten kına yakın. Gelmediniz ya... Ölüm sizin de kapınızı her an çalabilir, hepimizin kapısını bir gün çalacak. İnsanlık ölmüş. Yok saydınız bir Ahu Tuğba gerçeğini, bakalım sizin cenazenize kim gelir?'