Serpil Çakmaklı, Ahu Tuğba'nın Cenazesine Katılmayan Eski Dostu Banu Alkan'ı Affetmedi!
Serpil Çakmaklı, Ahu Tuğba'nın Cenazesine Katılmayan Eski Dostu Banu Alkan'ı Affetmedi!
Ahu Tuğba'nın cenazesinde Anjelik'in yanından bir an olsun ayrılmayan Serpil Çakmaklı vefasızlıktan sitem eden isimlerden olmuştu. Aramızda Kalmasın'a konuk olan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi, eski dostları Banu Alkan'a tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği büyük kazadan sonra eski sağlığına tam olarak kavuşamayan, bu dönemde de KOAH'la mücadele eden Ahu Tuğba'nın evinde ölü bulunması sanat camiasını derinden üzmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçok prosedür engeli yüzünden cenazesi haftalar sonra Miami'den İstanbul'a getirilebilen Tuğba anısına tören düzenlendi.
Kalabalık bir anma tören olmaması dikkatlerden kaçmadı tabii. 28 Eylül Cumartesi günü toprağa verilen Ahu Tuğba'nın cenazesi de tahmin edildiği gibi kalabalık olmadı.
Vefasızlıktan dert yanan Anjelik Calvin de annesi öldükten sonra kimsenin yanında durmadığını belirterek "Allah durdu yanımızda. Değerli Türk Devleti, Mevlüt Çavuşoğlu durdu yanımızda. Başka kimse durmadı" ifadelerini kullandı.
Anjelik'in yanından bir an olsun ayrılmayan Yeşilçam'ın bir diğer önemli ismi Serpil Çakmaklı da "Bu şekilde uğurlanmasını şiddetle kınıyorum. Cenazenin dolup taşması lazımdı. Yazıklar olsun" diyerek isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serpil Çakmaklı, Tuğba'nın son yolculuğuna uğurlanmasından günler sonra Tv8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk oldu.
Çakmaklı konuşmasına "Gerçekten inanılmaz derecede şaşırdım. Hiç tahmin etmiyordum açıkçası... Yeşilçam emekçilerimiz, setçi ve ışıkçı arkadaşlarımızı, kamera önü ve arkası herkes oradaydı. Bir tek oyuncular yoktu. Çok merak ettim. O kadar az kaldık ki o kadar önemli değerleri ve ustaları kaybettik ki..." diyerek başladı ve devam etti:
"Neden bu kadar ego, kibir, insanların üstün görmesi? Kimse üstün değil. İnsani olarak orada, neden söyledim Banu Alkan ismini? Çünkü Ahu'yu çok iyi tanıyor. Birlikte programlara katıldık. Onu da bırakın bir sinemacı. Onun için orada, hayatta olduğu için Allah uzun ömürler versin, gelmesi gerekiyordu."
" Bir Hülya Avşar'ı gözlerim çok aradı. Ama azınlıkta kaldığımız için, herkesin mi işi vardı? İsyan ediyorum. Cami bile kalabalık değildi. Anjelik ile aşağı inerken birbirimize baktık. 'Olamaz Serpil anne' dedi."
Banu Alkan'ı ağır şekilde eleştiren Çakmaklı, "Sayfasında paylaşmayan meslektaşlarım, utanın. Safiye Soyman uzun zamandır beraber iş yaptığın biri. Evladını kaybetti. Ne onu paylaştı, ne Ahu'yu. Tanımasan dahi paylaşman gerekir. Bir fotoğraf koy" diyerek sert çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Dağıstanlı'nın "Safiye Soyman evladını toprağa verdiğin gün Banu Alkan kahkahalar içinde 'Dünya Güzellerim' videolarını paylaşıp altına New York, Jennifer Lopez falan etiketledi" demesi üzerine bir kez daha sinirlendi.
Eski dostuna acımayan Serpil Çakmaklı, "İnsan olalım. Şımarmaya gerek yok. Herkesin kendine göre bir ismi var ama önce insanların bir duruşu olacak" açıklamasında bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın